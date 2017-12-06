Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Ali eser
Yeni pazarlama müdürü
Pazarlamaya yeni müdür
Yeni otobüsler seferde
Yeni otobüsler seferde
Enflasyon hedefini açıkladı
Enflasyon hedefini açıkladı
Kış tedbirleri
Kış tedbirleri
Bilişimde yeni hedefler
İletişimde yeni hedefler

Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişiye tutuklama

KİLİS (AA) - Kilis'te, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin" önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetler...

Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişiye tutuklama

KİLİS (AA) - Kilis'te, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin" önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye sınırından göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilenlere yönelik çalışma başlattı.

Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, R.N, A.K, F.B ve S.D.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahmekece tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Göçmen Kaçakçılığı Ve İnsan TicaretiKilİisTutuklama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5