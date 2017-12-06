Kilis'te göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişiye tutuklama

KİLİS (AA) - Kilis'te, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin" önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye sınırından göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilenlere yönelik çalışma başlattı.
Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, R.N, A.K, F.B ve S.D.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahmekece tutuklandı.