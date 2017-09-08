Kilis'te silah kaçakçılığı operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te bir eve düzenlenen operasyonda 11 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Gülbaba köyündeki bir evde silah bulunduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 11 tabanca, 1 av tüfeği, 12 şarjör ve 52 tüfek fişeği ele geçirdi.

Silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi İsmail Y, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.