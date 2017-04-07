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Kilis'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

- Suriyeli bir şahsın evinde çeşitli dönemlere ait 66 tarihi eser ele geçirildi

Kilis'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te Suriyeli bir kişinin evinde çeşitli dönemlere ait 66 tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma kapsamında, kent merkezinde yaşayan Suriyeli bir şahsın evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, Suriye'den yasa dışı yollarla yurda sokulan, üzerinde değişik dini motifler bulunan 2 el yazması kitap, 62 gümüş sikke, bir mermer heykel ve gümüş madalyon ele geçirildi.

Suriyeli zanlı gözaltına alındı.

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KilisTarihi Eser Kaçakçılığıİl Jandarma
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