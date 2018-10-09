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Kilis'te tarım ürünleri tüketiciye aracısız ulaşacak

- Belediye ve üretici birlikleri iş birliğiyle hayata geçirilen "Üreticiden Tüketiciye Projesi" kapsamında, kent merkezinde 3 ayrı noktada, sadece çiftçilerin satış yapabileceği pazar yeri kurulacak

Kilis'te tarım ürünleri tüketiciye aracısız ulaşacak
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KİLİS (AA) - Kilis'te Belediye ve üretici birlikleri iş birliğiyle hayata geçirilen "Üreticiden Tüketiciye Projesi" kapsamında, kent merkezinde 3 ayrı noktada, sadece çiftçilerin satış yapabileceği pazar yeri kurulacak.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemlerde Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar denendiğini söyledi.

Halkın oynanan tüm oyunlara rağmen dik durmayı başardığını anlatan Kara, bu arada fırsatçıların boş durmayarak bazı ürünlerin fiyatlarını yükseltmeye başladıklarını kaydetti.

Kara, bu soruna çare ararken Üreticiden Tüketiciye Projesi'nin ortaya çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz istiyoruz ki üretici tüketiciye doğrudan ulaşsın ve aracıları ortadan kaldıralım. Bu anlamda Kilis'te mekanlar hazırlıyoruz. Çiftçilerimizin temsilcileriyle hareket edip, doğrudan çiftçilerimizin ürettiği malları, bir yumurta da olsa, bir kilo domates de olsa, bir litre süt de olsa, 100 gram bal da olsa veya bir demet maydanoz da olsa doğrudan tüketiciye ulaştırmayı sağlayacağız. Böylece aradaki spekülatif fiyat artışlarını önlemeye ve üreticimizin malının doğrudan tüketicimize ulaşmasını sağlamaya dönük bir çalışma yürütüyoruz."

Kara, oluşturulan pazarlarda düzenli olarak ürün ve fiyat denetiminin yapılacağını ifade ederek, temel prensiplerinin, kötü niyetli tüccarlara fırsat vermemek olduğunu vurguladı.

Projeyi gelecekte farklı sektörlerde de uygulamayı düşündüklerine işaret eden Kara, ekonomik oyunlara karşı aldıkları önlemlerin bunlarla sınırlı kalmadığını, fiyat denetimlerinin aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.

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