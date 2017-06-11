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Kilis'te yetimler iftarda buluştu

- Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla 200 Suriyeli yetimi iftarda buluşturdu

Kilis'te yetimler iftarda buluştu

KİLİS (AA) - Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla 200 yetim çocuğu ve ailelerini iftarda buluşturdu.

Yardımeli Uluslararası İnsani Derneği Kilis Temsilciliğince bir restoranda düzenlenen iftara Suriyeli yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Derneğin Kilis Temsilcisi Abdulcelil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşta babalarını kaybetmiş çocuklara her zaman destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine düzenli bir şekilde yardım ulaştırdıkları dile getiren Yılmaz, özellikle yetimlere maddi ve manevi olarak destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yetim çocuklara Ramazan Bayramı öncesi kıyafet yardımında bulunduklarını belirten Yılmaz, bu tür organizasyonları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Programının ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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IftarKilisYardımeli Uluslararası İnsani Yardım DerneğiYetim Suriyeliler
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