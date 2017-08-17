Kilis'te yetimlere bayram yardımı

KİLİS (AA) - Kilis'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca yetim çocuğu bulunan 250 Suriyeli aileye gıda yardımında bulunuldu.

Vakfın Yetim Birimi Sorumlusu Ahmet Kenan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir ayrım gözetmeksizin dünyanın dört bir yanındaki yetimler için faaliyette bulunduklarını söyledi.

Kenan, Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaşta binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, milyonlarcasının da ülkelerini terk ederek komşu devletlere sığınmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Savaştan en çok yetimlerin etkilendiğini ifade eden Kenan, vakıf olarak mağdurların yanında olmak istediklerini söyleyerek, "Bugün de Kurban Bayramı dolayısıyla yetim çocuğu olan 250 aileye bir ay yetebilecek sıvı yağ, bakliyat, makarna ve salça gibi temel gıda malzemelerinden oluşan koliler dağıttık. Bu tür yardımları hayırseverlerin desteğiyle sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.



