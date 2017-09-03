Kilis'teki Suriyeli ailelere kurban eti dağıtıldı

KİLİS (AA) - Salahaddin-i Eyyubi Yardım Derneği, Kilis'te yaşayan ihtiyaç sahibi 300 Suriyeli yetimin ailelerine kurban eti dağıttı.

Dernek Başkanı Muhammet Ferit Adım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli yetim çocuklara insani yardımların yanında eğitim konusunda da destek verildiğini söyledi.

Tespit ettikleri yetim çocuğu bulunan 300 aileye hayırseverlerin bağışlarıyla kurban eti dağıtıldığını belirten Adım, "Dernek olarak açtığımız yetimevi, hasta bakımevi ve eğitim çalışmalarımızla yetim çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda da 30 küçükbaş, 2 de büyükbaş hayvan kesildi. Bu kurban etleri yetim çocuklara olan ailelere dağıtıldı. Bu yardımların dağıtılmasına vesile olan hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Muhammet Ferit Adım, yardım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi adına hayırseverleri derneklerine destek olmaya da davet etti.