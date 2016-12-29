Kilis'teki Suriyelilere girişimcilik eğitimi

KİLİS (AA) - Habitat Derneği ve Türk Kızılayı işbirliğiyle Kilis'te barınan Suriyelilere yönelik "yenilikçi düşünme ve girişimcilik" eğitimi düzenlendi.

Türk Kızılayı Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programında, kentte yaşayan Suriyeli sığınmacılara iş hukuku, girişimciliğin önemi, nasıl girişimci olunabileceği ve fırsatları yakalama konularında proje eğitmeni Levent Sağıroğlu tarafından bilgiler verildi.

Habitat Derneği Genel Sekreteri Anıl Gökrenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek tarafından sığınmacıların ekonomiye katkılarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen İMECE Programı kapsamında 14 ilde "yenilikçi düşünme ve girişimcilik" eğitimi verildiğini belirtti.

Eğitimlerin, Suriye'deki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmak durumunda kalan sığınmacılara yönelik geliştirilen ve 2 yıl sürmesi planlanan bir projenin ilk adımı olduğunu aktaran Gökrenk, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te başladığımız faaliyetlerimiz bugün Kilis'te sona eriyor. Kilis, yaşanan felaketten en fazla etkilenen illerimizden birisi. Şu anda Kilis'te çok sayıda mülteci yaşıyor. Gerçekleştirdiğimiz projeyle asıl hedefimiz buraya gelen vatandaşların Suriye'de kurdukları kendi işlerini Türkiye'de devam ettirebilmelerini sağlamak. Bilindiği üzere zaten hükümet programları çerçevesinde burada yaşayan Suriyeli vatandaşlar artık çeşitli işlerde SGK'lı olarak çalışabilecekler. Hatta kendi işletmelerini kurabilmeleri için çeşitli girişimler oluyor. Biz de buraya gelen insanların kendi sorunlarına çözüm üretebildikleri inovatif (yenilikçi) çalışmalar yapabilecekleri, kendi şirketlerini kurabilecekleri çalışmanın hazırlığını yapıyoruz aslında."

Gökrenk, bu kapsamda sığınmacılara iş hukuku, üretilen malzemelerin ticareti gibi birçok alanda eğitimler verileceğini belirterek, eğitimi tamamlayan Suriyelilerin çeşitli hibe ve kredi desteklerinden de faydalanabileceğini söyledi.

Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü görevlisi Yasemin Coşkun da şehir merkezlerinde yaşayan Suriyelilere yönelik psikososyal destek, eğitim ve koruma çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Suriyeli nüfusun yoğun yaşadığı 8 ilde Kızılay Toplum Merkezi kurulduğunu, yeni yılda 12 merkezin daha kurulum çalışmalarının tamamlanacağını aktaran Coşkun, amaçlarının Suriyeli misafirleri hayata kazandırmak olduğuna vurgu yaparak, "Programlarımız arasında koruma, geçim kaynağı geliştirme ve çocuk programı var. Halk eğitim işbirliğiyle mesleki kurslar veriyoruz, iş olanaklarını araştırmalarında yardımcı oluyoruz. Bunun yanında da Habitat Derneği gibi önemli derneklerle ve bu tür projelerle onları iş hayatına kazandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.