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Kilis'teki terör operasyonu

- Terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı

Kilis'teki terör operasyonu

KİLİS (AA) - Terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları gerekçesiyle Kilis'te gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çıldıroba köyü sınır hattında devriye görevi yapan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Alsancak Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince Suriye'den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalanan 7 zanlının, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çıldıroba köyü sınır hattında devriye görevi yapan 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Alsancak Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, 4 gün önce Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişiyi terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına almıştı.


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KilisSuriye SınırıTerör OperasyonuTerör örgütü DAEŞ
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