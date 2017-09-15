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"Kimlik kartı söylentileri yoğunluğa neden oluyor"

- Bursa Valiliği: - "Kamuoyunda 'kimlik kartının yıl sonuna kadar değiştirilmesi gerektiği' hususlarındaki söylentiler nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaktadır"

BURSA (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirme süreci 3 yıl olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında, "yıl sonuna kadar değiştirilmesi gerekir" söylentileri nedeniyle, Bursa'daki başvurularda yoğunluk yaşandığı bildirildi.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak'tan itibaren ülke genelinde "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı" Projesi'nin uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Bugüne kadar Bursa'da 353 bin 835 kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu alınıp, bunların 342 bin 851'ine yeni kimlik kartlarının teslim edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 3 yıl olarak belirlenmesine rağmen, son günlerde, kamuoyunda 'kimlik kartının yıl sonuna kadar değiştirilmesi gerektiği' hususlarındaki söylentiler nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaktadır. Oluşan yoğunluk yüzünden acil olanların (kayıp, doğum gibi) işlemleri uzamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu acil olmayan vatandaşlarımızın randevu sisteminden randevu alarak müracaat yaptıkları takdirde zamanı geldiğinde hiç sıra beklemeden işlemlerini yapabileceklerdir."


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