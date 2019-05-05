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"Kimse parasıyla sağlıksız ürün tüketmesin"

- Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök: - "Mısır şurubu ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı kullanılan ürünler, 'yüzde 100 pancar şekerinden üretilmiştir' kandırmacasıyla satılıyor. Kimse parasıyla sağlıksız ürün tüketmesin"

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ANKARA (AA) - Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, "Mısır şurubu ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı kullanılan ürünler, 'yüzde 100 pancar şekerinden üretilmiştir' kandırmacasıyla satılıyor. Kimse parasıyla sağlıksız ürün tüketmesin." uyarısında bulundu.

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanda vatandaşların özellikle iftar vakitlerinde yoğun tatlı tükettiğini belirterek, tatlılarda kullanılan tatlandırıcılara dikkati çekti.

Merdiven altında, yapay tatlandırıcılar kullanılarak üretilen tatlıların ucuza satıldığını vurgulayan Gök, şunları kaydetti:

"Piyasada albenisi çok bazı ucuz, kirli ve az tatlı hurmalar daha iyi bir parlaklık verilsin, kirleri örtülsün, az olan tadı artırılsın diye glikoz şurubu püskürtülerek parlatılıp paketlenerek piyasaya sürülüyor. İnsanlarımız hasta oluyor, hastaneler dolup taşıyor. Sağlık harcamaları korkunç boyutlarda.

Yıllardır nişasta bazlı şekerler ile yapay tatlandırıcılarla 'Görevimiz Tehlike' oyunu oynamaktan sıkıldık. Mısır şurubu ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı kullanılan ürünler, 'yüzde 100 pancar şekerinden üretilmiştir' kandırmacasıyla satılıyor. Kimse parasıyla sağlıksız ürün tüketmesin."

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