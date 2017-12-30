"Kimse üşümesin" diye soba yardımı yapıyorlar

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere soba temin etmek amacıyla "Kimse Üşümesin" projesi hayata geçirildi.

Gazi Osman Paşa Mahallesi Muhtarı Murat Yıldız ve mahalledeki gönüllüler, önce mahallede, daha sonra ilçe genelinde soba almaya gücü yetmeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Kimse Üşümesin" projesini başlattı.

Gönüllülerin ev ev gezerek topladığı kullanılmayan sobalar, muhtarlığın deposunda muhafaza edildi. Sobalar, daha sonra muhtar ve gönüllüler tarafından bulunan ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Muhtar Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtaç, sobası olmayan ailelere yardımcı olmak amacıyla projeye geliştirdiklerini belirtti.

Projede bundan sonra ev eşyası toplayıp yine ihtiyaç sahibi ailelere vermeyi planladıklarını anlatan Yıldız, "Ayrıca ev bulamayan öğrencilerimize de uygun ev, eşyası olmayan öğrencilerimize de ücret talep etmeden eşya vermeye çalışıyoruz." dedi.

Proje kapsamında 10 aileye soba temin ettiklerini aktaran Yıldız, yardım yapmak isteyen duyarlı vatandaşların mahalle muhtarlığı ile iletişim kurabileceklerini bildirdi.