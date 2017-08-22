Kimse Yok mu Derneği yöneticileri hakim karşısında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, Kimse Yok Mu Derneği Kayseri Şubesi yöneticisi ve üyesi 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar E.G, K.E, M.Z.G. ve Ü.Ö. ile tutuksuz sanıklar A.C, A.D, A.C, M.A, M.T, M.A, S.D, Ş.B, T.A, O.Ö. ve S.B.B. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada 4 tanık ifade verirken, gelmeyen bir tanığın zorla getirilmesi kararlaştırıldı.

Savcı, mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını, ByLock paylaşımları mahkemeye ulaşan tutuksuz sanıklardan S.D, A.C. ve Ş.B'nin tutuklanmasını istedi.

Tutuklu sanıklardan E.G, savunmasında, 1,5 yıl yönetiminde yer aldığı dernekte tamamen insani ve yardım amaçlı bulunduğunu söyledi.

Sanık E.G, 11 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek "Telefonumda ByLock çıkan iki hattı kesinlikle kullanmadım. Hiç görmediğim ve kullanmadığım ByLock programı hala kullanılıyormuş. En son Adana Seyhan'da kullanılmış. 11 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Ü.Ö, emekli astsubay olduğunu, FETÖ'nün okullarına gitmediğini ve ByLock programından cezaevinde haberdar olduğunu savundu.

Yaklaşık 10 ay bu dernekte görev yaptığını dile getiren Ü.Ö, "Not tutmayı ve okumayı çok seviyorum. 17 Temmuz 2016'da bir gazetenin üzerine bu kalkışmanın hatırlanması için bir not tuttum. Demokrasi nöbetlerine katıldım. 21 yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuksuz sanık A.C, eski Bank Asya çalışanı olduğunu anlattı. Etkin pişmanlıktan yararlandığını anımsatan A.C, "Yakup Akan, memurlardan sorumlu imamdır. Genelde banka memurlarından sorumludur. İfade verdiğimi öğrendikten sonra yurt dışına kaçmıştır. ByLock paylaşımlarının içeriğini görmedim. Bildiklerimi anlattım. Beraatimi istiyorum." açıklamasında bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Ş.B. de emekli astsubay olduğunu, 30 yıl görev yaptıktan sonra 2005 yılında emekli olduğunu kaydetti. Bu dernekte 2-3 yıl ihtiyaçlılar için hazırlanan kumanyaları dağıttığını ifade eden Ş.B, "Bu illet programı indirmedim ve kullanmadım." dedi.

Tutuksuz sanık S.D. ise ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıklardan S.D. ve Ş.B'nin tutuklanmasına, tutuksuz sanık M.Z.G'nin ise tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.