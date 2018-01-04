Kimsesiz çocuklara bağış yapınca uzlaştılar

HATAY (AA) - Hatay'da 2 kişiyi darbeden kişi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 2 bin lira bağış yapmayı kabul edince şikayetçilerle uzlaştı.

Merkez Antakya ilçesinde, müşteki H.U. ile M.G, önceden aralarında husumet bulunan M.E'nin kendilerini darbederek yaraladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, M.E. hakkında yaralama suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturmada suçu sabit bulunan M.E. hakkında dava açıldı. Kovuşturmayı yürüten mahkeme tarafından zanlıya 13 ay hapis cezası verildi.

M.E'ye yüklenen suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle mahkeme tarafından dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı, olayın mağdurlarıyla görüşüp uzlaşma şartlarını aldı. Mağdurlar da M.E'nin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne toplam 2 bin lira bağışta bulunmasını talep etti.

Şartı kabul eden M.E, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 2 bin lira bağışta bulundu ve şikayetçilerle uzlaşarak ceza almaktan kurtuldu.