Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Kimsesiz çocuklara bağış yapınca uzlaştılar

- Hatay'da 2 kişiyi darbederek yaralayan kişi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 2 bin lira bağışta bulunmayı kabul ederek şikayetçilerle uzlaştı

Kimsesiz çocuklara bağış yapınca uzlaştılar

HATAY (AA) - Hatay'da 2 kişiyi darbeden kişi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 2 bin lira bağış yapmayı kabul edince şikayetçilerle uzlaştı.

Merkez Antakya ilçesinde, müşteki H.U. ile M.G, önceden aralarında husumet bulunan M.E'nin kendilerini darbederek yaraladığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, M.E. hakkında yaralama suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturmada suçu sabit bulunan M.E. hakkında dava açıldı. Kovuşturmayı yürüten mahkeme tarafından zanlıya 13 ay hapis cezası verildi.

M.E'ye yüklenen suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle mahkeme tarafından dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı, olayın mağdurlarıyla görüşüp uzlaşma şartlarını aldı. Mağdurlar da M.E'nin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne toplam 2 bin lira bağışta bulunmasını talep etti.

Şartı kabul eden M.E, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 2 bin lira bağışta bulundu ve şikayetçilerle uzlaşarak ceza almaktan kurtuldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HatayUzlaşmaUzlaştırma Birimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5