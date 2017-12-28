Kimsesiz çocuklara yol arkadaşı olacaklar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, devletin koruma altına aldığı yetiştirme yurtlarında kalan kimsesiz çocukların aile ortamını yaşamaları amacıyla başlatılan "Rol Model, Yol Arkadaşlığı" projesi kapsamında 34 gönüllü, 34 kimsesiz çocuğa umut ışığı oldu.

Kentte, Erzincan Valiliği koordinesinde, devlet tarafından koruma altına alınan ve yetiştirme yurtlarında kalan çocukların hayata bağlanması ve aile ortamını öğrenip yaşamaları amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce "Rol Model, Yol Arkadaşlığı" projesi başlatıldı.

Proje ile çeşitli kurumlardaki 34 il müdürü, 34 kimsesiz çocuğu sahiplendi. Kimsesiz çocuklara rol model ve yol arkadaşlığı yapacak il müdürleri, sahiplendikleri çocukların okullarındaki veli toplantılarına katılacak.

Hafta sonları da bu çocuklarla ailesiyle bir araya gelecek olan il müdürleri, kimsesiz çocukları hayata bağlayacak.

Projenin başlaması sebebiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, evlerden evlere, gönüllerden gönüllere iyilik taşımak için seferber olduklarını belirterek, mazlumun ve yetimin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

- "Çocuklarımızı yalnız bırakamayız"

Arslantaş, devlet koruması altındaki çocukların haklarını korumaya, onlara daha güzel imkanlar sunmaya el birliğiyle devam edeceklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda kalan çocuklarımızı hayatlarının hiçbir safhasında yalnız bırakamayız. Sevinçlerine de tasalarına da ortak olmalıyız. Onlara aile sıcaklığını hayatlarının her anında toplum olarak yaşatmak en insani yükümlülüğümüzdür. Bu anlamda uygulanmaya konulacak bu projeyi de çok önemsiyorum. En önemlisi bu proje devletin projesi olmaktan öte halka mal edilmelidir. Farkındalık duygusunu kazandırabilirsek inanıyorum ki canlar şehri, bu kardeşlerimize can suyu taşıyacaktır. Zira tüm yavrularımız, gençlerimiz geleceğimizin teminatı, yarınlarımız, aydınlık yüzlerimizdir."

- "Ben de yetiştirme yurtlarında büyüdüm"

Projeye destek veren Eytam Derneği Başkanı Ahmet Barbaros ise dernek aracılığıyla aile ortamından uzak, sokaklarda yaşayan, suça sürüklenen veya yurtlarda yetişen çocuklara yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kendisinin de 11 yıl boyunca yetiştirme yurtlarında büyüdüğünü ve dernek kurma fikrinin bu dönem oluştuğunu aktaran Barbaros, çocukluk dönemine ilişkin, şunları aktardı:

"Ben 3 yaşındayken annem babam ayrılmış. O dönemden 8 yaşına kadar 'üvey anne' şiddetine maruz kaldım. Çankırı'da hem dilendirilen hem hırsızlık yaptırılan bir çocuktum. Hayatımı değiştiren dönemin Çankırı İl Emniyet Müdürü oldu. Onun kaldığı lojmanda hırsızlık yaparken beni yakaladı. Sonra da 6 ay boyunca takip edip devlet koruması altına alınmamı sağladı. Sıcak yemek, sıcak yatak ve en önemlisi sevgi vardı. Onun ve yurt sayesinde bugünlere gelebildim, kendi ayaklarım üzerinde duruyorum."

- "Bizim Annemiz de babamız da devlet"

Barbaros, devletin çocukları olduklarını ifade ederek, "Bizim annemiz de babamız da devlet. Bu devlete göz koyanların, bölmeye çalışanların gözünü biz oyarız. Toplumun vergileri ile büyüyüp yetiştirildik. Bu millete ahde vefa borcumuz var. Kimsesiz çocukların en çok sahiplenilmeye ihtiyacı var. Proje ile bunu sağlamayı hedefliyoruz. Herkese çağrım bu projeye destek vermeleri, çocuklara yol arkadaşı olmaları. Onların hayatına küçük dokunuşlar yaparak dünyalarını değiştirebilirsiniz. Bu işin tek yolu aile." dedi.

Trafik ışıklarında zorla çalıştırılan kimsesiz çocukların örgütlerce istismar edildiklerini aktaran Barbaros, çocuklara para verilmesinin büyük bir yanlış olduğunu belirterek, vatandaşların bu gibi durumlarda yetkililere ve polise haber vermelerini istedi.

Erzincan Sosyal Hizmetler Müdürü Muammer Doğan da konuşmaların ardından projenin detaylarına ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.

Program, projeye katılan 34 gönüllü il müdürü ile 34 kimsesiz çocuğun birbirleriyle tanıştırılıp eşleştirilmesiyle sona erdi.

Toplantıya, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kimsesiz çocuklar, çeşitli kurumların müdürleri de katıldı.