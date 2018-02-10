Kimyasal gübre kullanımı azaltmak için solucan gübresi üretiyorlar

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Karadeniz'de kimyasal gübre kullanımının azaltılmasını, bölgenin doğal gübre ihtiyacının karşılanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Ordu, Giresun, Samsun ve Tokat'ta belirlenen üreticiler solucan gübresi üretimine başladı.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım sektöründe verimliliğin artırılması için toprak yapısını hiçbir şekilde bozmadan ürün verimliliğini artıracak organik gübreler konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yüce, bu gübrelerden en önemlisinin solucan gübresi olduğunu, bu nedenle "Solucan Gübresinin Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesini başlattıklarını belirtti.

Projeyi, Ordu, Giresun, Samsun ve Tokat'ta uygulamaya koyduklarını dile getiren Yüce, şöyle devam etti:

"10'ar kişilik eğitim grubu oluşturularak hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmesi planlandı. 4 ilde bu eğitime katılacak kişilerin 50 metrekare kapalı alan ve toplamda 500 metrekare arazisi olması gerekiyor. İşletmelere 5 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde sürekli akışkan sistemi ve hidrolik pompa ile 3 ton solucan yemi ve bir metrekare alan için başlangıç sayısı olarak 20 bin, toplamda 100 bin solucan veriliyor."

Giresun'da 8, Ordu'da 11, Samsun'da 11 ve Tokat'ta 20 üreticiye bu desteklerin sağlandığını anlatan Yüce, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlükleri ile yürüttükleri projenin diğer illerde de uygulanacağı bilgisini verdi.

Ekrem Yüce, bölgede yüksek miktarda gübre kullanıldığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bölgemizde 513 bin hektar fındık plantasyonlarımız var. Bu fındık plantasyonlarımızda verimliliği artırmak için gübre kullanmak gerekiyor. Bu proje aynı zamanda doğal gübreye dönüşüm projesidir. Yani kimyasal gübrelerden uzaklaşıp doğal gübreye yoğunluğumuzu artırmaktır. Doğayı tahrip etmeyen, insan sağlığına hiçbir şekilde negatif etkisi olmayan gübrelerle verimli ve kaliteli ürünler elde etmek için bu projeleri destekliyoruz."

Yüce proje bedelinin 1,5 milyon lira olduğunu da sözlerine ekledi.



- Amatördü, DOKAP ile profesyonelliğe adım attı

Giresun'da destek alan üreticilerden Metin Dinçer de daha önce amatör olarak solucan gübresi üretimi yaptığını, DOKAP'tan aldığı destekle profesyonelliğe adım attığını söyledi.

Solucan gübresini sebzelerde denediğini anlatan Dinçer, "Biberlerin bir kısmında kimyasal, bir kısmında solucan gübresi kullandım. Solucan gübresi kullandıklarımda tat, aroma, verim ve boyut farkı vardı. Fındık bahçesinde de denedim, ilerleyen zamanlarda onun da farkını göreceğim. Her açıdan faydalı bir gübre." diye konuştu.

Solucan gübresi üretip satan Ahmet Ceylan da piyasada bu gübreyi bulmanın zor olduğunu belirterek, "Daha yeni yaygınlaşmaya başlıyor. Vatandaş da yeni kullanmaya başladı. Üretimin yaygınlaşması biraz uzun olacak. Topraklarımızı kimyasaldan kurtarmak amacıyla üretime başladık, inşallah çiftçilerimiz açısından iyi olur." ifadesini kullandı.











