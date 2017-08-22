BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, uluslararası toplumun Suriye'de rejimin kimyasal silahlarının imhası konusundaki çabalarına rağmen Beşşar Esed'in korku saltanatı sürmeye ve kendi halkına karşı bunları kullanmaya devam ettiğini ancak ABD'nin bu konuda tolerans göstermeyeceğini bildirdi.

ABD misyonundan, 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta bölgesine yönelik kimyasal saldırının dördüncü yılında yapılan açıklamada, Esed rejiminin sarin gazı saldırısında bin 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Esed'in vahşetine tepki olarak, uluslararası toplum bir daha böyle acımasız silahların kullanılmasını önlemek için rejimin kimyasal silahlarının imha edilmesi konusunda önemli adımlar attı ancak bütün bu çabalara rağmen Esed korku saltanatı sürmeye ve kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmaya devam etti." ifadesine yer verildi.

Temsilciliğin açıklamasında, rejim tarafından 4 Nisan'da İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlenen ve 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısıyla dünyanın bir kez daha dehşete düştüğü vurgulandı.

ABD'nin daha önceki eylem ve uyarıları ile kimyasal silah kullanımı konusundaki derin endişelerini dile getirdiğine değinilen açıklamada, "Kimyasal silah kullanımına tolerans göstermeyeceğiz. Kimyasal silah kullananlardan hesap sorulmalı. Uluslararası toplum kimyasal silah kullanımının devam etmeyeceğinin teminatı için birlikte çalışmalı. Kimyasal silah saldırılarının kurbanları unutulmamalı." değerlendirmesinde bulunuldu.