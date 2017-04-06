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Kimyasal silah saldırısı mağdurları, yaşadıklarını anlattı

- Suriye'de Esed rejiminin Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısından sonra İdlib merkezde tedavi edilen mağdurlar, AA'ya konuştu - 6 yaşındaki Süveydani: - "Uçak bombayı atınca yere düştük. Gözümü açtığımda hastanedeydim" - Yusuf: - "İnsanları kurtarmak için saldırı noktasına koştum ve orada baygınlık geçirmişim. Uyandığımda kendimi hastanede buldum. Şimdi de çok acı bir haber aldım. Çocuğum şehit olmuş" - Şeyh: - "Şu anda çocuklarımın hangi hastanede olduğunu bilmiyorum. Bir çocuğumun hayatını kaybettiğine yönelik bilgi geldi bana" - Sivil Savunma ekibi görevlisi Reslan: - "Yaralıları kurtarmaya çalışırken ben de gazdan etkilendim. Dünden beri durumumun ciddiyetini koruduğunu söylüyorlar"

Kimyasal silah saldırısı mağdurları, yaşadıklarını anlattı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında zehirlenerek tedavi altına alınan siviller, yaşadıklarını anlattı.

İdlib il merkezinde bir hastanede tedavi gören kimyasal saldırı mağdurları, saldırı anını ve sağlık durumlarını AA muhabiriyle paylaştı.

Mağdurlardan Ahmed Yusuf, "Bir baktık ki telsizden bir çağrı geldi. Havada bir uçağın olduğunu bildirdi. Hemen olduğumuz yerden çıktık ve sığınaklara doğru koşmaya başladık. Bir anda havadaki uçak, gaz bombası attı. Gaz yayılmaya başlayınca ne yapacağımızı bilemedik. Bazı insanlar yere yığıldı. Ben gözümü hastanede açtım." dedi.

6 yaşındaki Şeyma Süveydani de "Uçak bombayı atınca yere düştük. Gözümü açtığımda hastanedeydim." dedi.

Başka bir mağdur Ahmed Sefer, saldırıdan 6 çocuğuyla birlikte etkilendiklerini, komşularının hayatlarını kaybettiklerini söyledi. Sefer, "Bizi vuranları Allah’a havale ediyoruz ve bize ne çektirdilerse onların da aynısını çekmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hasan Muhammed Yusuf da, saldırı anını şöyle anlattı:

"Bir patlama sesi duyduk. İnsanları kurtarmak için saldırı noktasına koştum ve orada baygınlık geçirmişim. Uyandığımda kendimi hastanede buldum. Şimdi de çok acı bir haber aldım. Çocuğum şehit olmuş."

Hama'nın Hattab beldesinden Han Şeyhun'a göç eden Assaf Şeyh, "Ne olduğunu tam anlamadık. İnsanlar birden yere yığıldı. Ben 2 çocuğumu hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Şu anda çocuklarımın hangi hastanede olduğunu bilmiyorum. Bir çocuğumun hayatını kaybettiğine yönelik bilgi geldi bana. Büyük bir ihtimalle onu kaybettim." ifadelerini kullandı.

Muhammed Şuhayb, saldırıdan sonra sokağa çıkarak, dumana doğru yürüyüp bir kişiyi aracıyla hastaneye taşıdığını, o sırada kendisinin de fenalaşarak hastaneye yatırıldığını anlattı.

Güçlükle konuşan sivil savunma ekibi görevlisi İsmail Reslan da, "Yaralıları kurtarmaya çalışırken ben de gazdan etkilendim. Dünden beri durumum ciddiyetini koruyor." diye konuştu.

Beşşar Esed rejiminin önceki gün Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.



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Anahtar Kelimeler:
Han ŞeyhunKimyasal Silah Saldırısı
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