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'Kin ve düşmanlığa sevk edecek paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçler başladı'

Başbakanlık tarafından, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığı bildirildi.

'Kin ve düşmanlığa sevk edecek paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçler başladı'

ANKARA (AA) - Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da 31 Aralık gecesi meydana gelen menfur saldırı sonrası sosyal medyada birtakım ayrımcılık içeren paylaşımlara yer verildiğine işaret edildi.

Değerler ve yaşam tarzları üzerinden yapılan eleştirilerin, kutuplaşmaya sevk edici paylaşımların teröre hizmet edeceğinin unutulmaması gerektiğine dikkatin çekildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde, terör eylemlerini haklı gösterebilecek bu tür söylemler tehlikeli birer tuzaktır.

Beka mücadelesi verdiğimiz şu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekmektedir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle bağdaşmayan bu tür paylaşımlar aynı zamanda suç teşkil edebilecektir. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bu paylaşımları yapanlarla ilgili yasal süreçlerin başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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