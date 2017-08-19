Kına gecesi dönüşü silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta katıldıkları kına gecesinin ardından otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, biri ağır yaralandı.

Alınan bi̇lgi̇ye göre, merkeze bağlı Kumtarla köyünde Tolga Köse (19) ile Şeref (40), Soner (35) ve Uğur Akyüz'ün (14) bulunduğu otomobile pompalı tüfekle ateş edildi.

Aralarında husumet bulunan Erdem A'nın (20) gerçekleştirdiği iddia edilen saldırı sonucu araçtaki 4 kişi yaralandı.

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şeref, Soner ve Uğur Akyüz, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. İlk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Tolga Köse'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, katil zanlısı Erdem A'yı gözaltına aldı.

Saldırıda ölen kişilerin yakınlarının ise olayı öğrenerek geldikleri hastanenin önünde sinir krizi geçirdiği görüldü.

- "Buna yürek dayanmaz"

Şeref Akyüz'ün yengesi Gülizar Akyüz (40), gazetecilere yaptığı açıklamada, kına eğlencesi sırasında ortamın gergin olduğunu söyledi.

Ortamı sakinleştirdikten sonra evlerine geldiklerini belirten Akyüz, şöyle konuştu:

"Eve geldikten sonra kaynım durmadı, arabaya atlayıp gitti. Yanında Soner ve Uğur ile Tolga da vardı. Eşim de gidecekti ama ben gitmesine izin vermedim. 'Çocuklarım korkuyor' diye göndermedim. Onlar köyün aşağısına vardıklarında silah sesi duyduk. Gidip baktık. Biri can havliyle kendisini yere atmış. Hepsini birden taramışlar. Görseniz aklınız durur. Buna insanlık diyemezsiniz. Çocuklarım yaralıları o şekilde gördü. Arabadan yaralıları kendimiz çıkardık. Buna yürek dayanmaz."

Akyüz, saldırıda yaşamını yitirenler ile katil zanlısı arasında daha önce ormanlık alanda kesim sırasında tartışma çıktığını duyduklarını aktardı.

Geçen Ramazan Bayramı'nın ardından Şeref Akyüz'ün husumetli oldukları kişilerce bıçaklandığını dile getiren Akyüz, "Onlar gitmeden pusu kurmuşlar. Bu işi onlar zaten kafaya koymuşlar." dedi.