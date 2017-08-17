Kınık'ta rahatsızlanan kadının hastanede hayatını kaybetmesi

İZMİR (AA) - Kınık ilçesinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Yonca Duman'ın yapılan ön otopsisinde kafa travması sonucu öldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 13 Ağustos'ta ilaç içerek intihar ettiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Duman'ın İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Duman'ın yapılan ön otopside kafa travması sonucu öldüğü, midesinde de çok sayıda hap bulunduğu tespit edildi.

Bacaklarında çok sayıda önceye dayalı ekimoz olduğu belirlenen Duman'ın kesin ölüm nedeninin ise detaylı otopsi sonucu netlik kazanacağı kaydedildi.

- Anne: "Ağzından kan geliyordu, dişleri kırıktı"

Anne Meral Acar olay günü damadının aradığını ve kızının hap içtiğini söylediğini belirterek, telefon görüşmesinden sonra kızının kaldırıldığı hastaneye gittiğini söyledi.

Kızının öldürüldüğünü ileri süren anne Acar, "Hastaneye gittiğimde her yeri yara bere içindeydi. Ağzından kan geliyordu, dişleri kırıktı. Kızımı neden bu hale getirdiler? Kızımla ara sıra telefonla konuşuyordum, bana hiç kocasının dövdüğünü söylemedi. Ama bazen elinden alıyorlardı telefonu. Konuşturmuyorlardı." dedi.

Yonca Duman'ın amcası Eyüp Acar ise yeğeninin 3 yıl önce darp nedeniyle hastaneye kaldırıldığını iddia ederek, "Biz o zaman yuvaları yıkılmasın diye bu olaya göz yumduk. Ama keşke yapmasaydık. Acımız büyük. Bir insan bu kadar canileşemez. Bu kişiler bir numaralı şüphelidir. Biz bunların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz." diye konuştu.

- Zanlılar tekrar gözaltına alındı

Öte yandan, olayın ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Yonca Duman'ın eşi M.D, kayınpederi H.D. ve kayınvalidesi Z.D'nin tekrar gözaltına alındığı, işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Zanlılardan Duman'ın eşi M.D'nin ilk ifadesinde, olay günü Yonca Duman'ın istifra ettiğini gördüğünü ve annesi Z.D'ye haber vererek birlikte ayran verdiklerini ancak rahatsızlığı devam eden eşini daha sonra Aile Hekimliğine götürdüklerini söylediği öğrenildi.















