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Kiracının hayvan barınağına çevirdiği villa boşaltıldı

- Mülk sahibinden habersiz olarak hayvan barınağına çevrilen villada bakımsız halde bulunan kedi ve köpekler belediye ekiplerince düzenlenen baskınla Etimesgut Belediyesi barınağına gönderildi

Kiracının hayvan barınağına çevirdiği villa boşaltıldı

ANKARA (AA) - Mülk sahibinden habersiz olarak hayvan barınağına çevrilen villa düzenlenen baskınla boşaltıldı. Villada bakımsız halde bulunan kedi ve köpekler belediye ekiplerince hayvan barınağına gönderildi.

Bir hayvan bakım derneğinin başkanı olan Aysun Eroğlu, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi'nde 2011'de kiraladığı villada, mülk sahibinin izni ve bilgisi olmadan sokak hayvanlarını barındırmaya başladı. Bir süre sonra hayvanların temizliğine özen gösterilmediği, villadan kötü kokuların yayıldığı iddiasıyla site sakinlerinden ve bazı hayvanseverlerden şikayetler geldi.

Ev sahibi Fatma Seyhan, şikayetler ile kira ve aidatların ödenmemesini gerekçe göstererek, Eroğlu'ndan villayı boşaltmasını istedi. Bu girişimlerinden sonuç alamayan Seyhan, 2014'te mahkemeye başvurarak evin tahliye edilmesini istedi. Yargılama sonucu çıkan tahliye kararı üzerine polis ekipleri, Etimesgut Belediyesi veterinerleri ve Orman Genel Müdürlüğü görevlileri, bugün çilingir yardımıyla girdikleri villada kötü koşullarda barınan çok sayıda kedi ve köpekle karşılaştı.

Aysun Eroğlu, hayvanların kendisine ait olduğunu kabul ederek, onları teslim etmek istemedi. Ekiplerin müdahalesiyle evdeki hayvanlar araçlara konularak tahliye edildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan Eroğlu, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu, hayvanlara iyi baktığını, onlarla ilgilenen kişinin sağlık sorunları nedeniyle temizliğin sadece bir hafta aksadığını söyledi.

Kötü kokunun ise havaların ısınmasından kaynaklandığını savunan Eroğlu, villada 9 köpeğin ve 18 kedinin olduğunu, hayvanların tüm aşılarının da yapıldığını belirtti.

Eroğlu 6 yıldır aynı villada oturduğunu, kendisini şikayet eden sadece birkaç kişi olduğunu, diğer komşularıyla bir sorunu bulunmadığını ileri sürdü.

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Aysun EroğluDernekEtimesgut BelediyesiHayvan Barınağı
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