Kiraladığı evde bulduğu parayı sahibine vermeyince gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da Suriye uyruklu bir kişinin kiracı olduğu evden ayrılırken unuttuğu parayı bularak bir kısmını kullanan ve şikayet üzerine gözaltına alınan yeni kiracı, paranın kalanını teslim edince serbest kaldı.

Merkez Çukurova ilçesi Kocatepe Mahallesindeki bir evde yaklaşık 4 yıl kiracı olarak oturan Suriye uyruklu Halef Elhalaf, önceki gün evi boşaltarak başka bir yere taşındı.

Boşalttığı evde, sakladığı 30 bin 200 lirayı unuttuğunu fark eden Elhalaf, eve gittiğinde buranın başka biri tarafından kiralandığını gördü.

Evde parasını arayan ancak bulamayan Elhalaf polise başvurdu.

Paranın unutulduğu adrese giden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evi kiralayan Nizam T'yi gözaltına aldı.

Nizam T, sorgusunda, evde çanta içinde 30 bin 200 lira bulduğunu, paranın sahibinin olmadığını düşünerek 4 bin 200 lirasını harcadığını söyledi.

Kalan 26 bin lirayı teslim eden Nizam T, sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.