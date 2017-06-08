Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Kiraladığı otomobilin arkadaşı tarafından kaçırıldığı iddiası

- Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kiralık otomobili, sürücünün büfeye gitmesini fırsat bilerek kaçırdığı iddia edilen zanlı Aydın'da yakalandı

Kiraladığı otomobilin arkadaşı tarafından kaçırıldığı iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kiralık otomobili, araç sürücüsünün büfeye gitmesini fırsat bilerek kaçırdığı öne sürülen kişi Aydın'ın Söke ilçesinde gözaltına alındı.

İddiaya göre, Mahsun T, Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil kiralayarak, arkadaşları Ercan Y, Hatip C. ve . ile Aydın'a doğru hareket etti.

Yolculuk sırasında Yatağan'daki bir büfenin önünde duran Mahsun T. ile . dükkana girdi. Bunu fırsat bilen Ercan Y, Hatip C. ile aracı kaçırarak Aydın'ın Söke ilçesine gitti.

Mahsun T, durumu polise bildirdi. Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın bulunması için Söke Jandarma Komutanlığından destek istedi. Ekipler, aracı buldukları Aydın'ın Söke ilçesinde Ercan Y'yi gözaltına aldı.

Yatağan'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen ve aracı Hatip C'nin kaçırdığını savunan Ercan Y, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Ekipler, Hatip C'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AydınçalıntıHIRSIZLIKKiralık AraçMuğlaSökeYatağan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5