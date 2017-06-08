Kiraladığı otomobilin arkadaşı tarafından kaçırıldığı iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, kiralık otomobili, araç sürücüsünün büfeye gitmesini fırsat bilerek kaçırdığı öne sürülen kişi Aydın'ın Söke ilçesinde gözaltına alındı.

İddiaya göre, Mahsun T, Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil kiralayarak, arkadaşları Ercan Y, Hatip C. ve . ile Aydın'a doğru hareket etti.

Yolculuk sırasında Yatağan'daki bir büfenin önünde duran Mahsun T. ile . dükkana girdi. Bunu fırsat bilen Ercan Y, Hatip C. ile aracı kaçırarak Aydın'ın Söke ilçesine gitti.

Mahsun T, durumu polise bildirdi. Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın bulunması için Söke Jandarma Komutanlığından destek istedi. Ekipler, aracı buldukları Aydın'ın Söke ilçesinde Ercan Y'yi gözaltına aldı.

Yatağan'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen ve aracı Hatip C'nin kaçırdığını savunan Ercan Y, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Ekipler, Hatip C'nin yakalanması için çalışma başlattı.