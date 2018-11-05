"Kiralamada talep yüksek, geçici sıkıntıları bankalarla aşabiliriz"

İSTANBUL (AA) - Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Operasyonel araç kiralama sektörüne olan talep şu anda oldukça yüksek. Önümüzdeki dönemde, bankalar ve kiralama sektörü, şeffaf bir iş birliği çerçevesinde ilerlemeli ve geçici sıkıntıları birlikte aşmalıdır." ifadelerini kullandı.

TOKKDER'den yapılan açıklamaya göre, dernek, sektörle ilgili güncel gelişmelerin paylaşıldığı "Araç Kiralama Sektör Buluşmaları" kapsamında bankacılık sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Ekici, sözleşmelerin TL üzerinden yapılmasını düzenleyen kararname doğrultusunda uzun dönemli araç kiralama sektöründe köklü değişiklikler olduğuna işaret ederek, otomotiv sektörünün yıla 1 milyon adet hedefiyle başladığını ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda pazarın 600 bin adetler seviyesinde kapanacağını aktardı.

Ekici, araç filosunu 415 bin adede çıkarma hedefiyle yola çıktıklarını, şu anda ise araç parklarında 320 bin adet araç bulunduğunu belirterek, "2019 yılında ise toplam otomotiv pazarının 425 ila 500 bin adet civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bizler istikrarımızı koruyarak yüzde 25 seviyesindeki satın alma payımızı sürdürmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

Kısa dönem kiralama sektörünün son 4 yılda yüzde 15 ortalama ile büyüdüğünü vurgulayan Ekici, geride kalan 10 ay itibarıyla da kısa dönem araç parkının yüzde 7 büyümeyle 39 bin adede ulaştığını kaydetti.

Ekici, "2019 yılında çok fazla araç yatırımı yapılamayacağı bilinen bir gerçek... Bu sebeple kısa dönem kiralamada araçları elde tutma süreleri 7-8 aylardan 12 aylara çıkacaktır. Dolayısıyla 2019 yılında toplam parkın 33 binler civarında olacağını öngörüyoruz. Turizmde beklenen yüksek artışlar ve talep göz önüne alındığında, 2019'u karlı ve dengeli yönetim için bir fırsat yılı olarak değerlendiriyoruz. 2019’da kısa dönem kiralama, var olan işi kaçırmamaya ve verimliliğe odaklanacak." ifadelerini kullandı.





- "Uzun dönem kiralamaya olan talep yüksek"





TOKKDER Başkanı Ekici, uzun dönem kiralama sektörü için yöneltilen iddiaların asılsız olduğunu ve durumun tam tersi yönde ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Operasyonel araç kiralama sektörüne olan talep şu anda oldukça yüksek. İçerisinden geçtiğimiz dönemde bankalar, sağlayacakları likidite desteğiyle 30 milyar TL'yi aşkın büyüklüğü olan bir sektörü canlı tutma noktasında büyük rol oynuyor. Bu süreçten herkesin karlı çıkması için dönmekte olan çarkların çevrilmeye devam etmesi önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde bankalar ve kiralama sektörü, şeffaf bir iş birliği çerçevesinde ilerlemeli ve geçici sıkıntıları birlikte aşmalıdır."



Yeni ÖTV ve KDV indirimi hususuna da değinen Ekici, "31 Ekim'de açıklanan KDV ve ÖTV indiriminin otomotiv pazarı için bir can suyu olacağını düşünüyorum. Ancak bununla birlikte yüksek fonlama maliyetleri nedeniyle kredi faiz oranlarının da iyileştirilmesi gerekiyor. ÖTV ve KDV indirimi uygulaması 2019 yılında da devam eder, kredi faiz oranları da iyileşirse otomotiv pazarı 2019 yılında 650-700 bin adet seviyesine ulaşabilir. Yeni vergi indirimi, kısa bir süre için ikinci el araç satış piyasasını olumsuz etkileyecek gibi görünse de bu durumun çok uzun sürmeyeceğini ve ikinci el araç satışlarının da toparlanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



