Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nin yapımı tamamlandı

BİŞKEK (AA) - NEZİR ALİYEV - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yapılan modern hastanenin inşaatı tamamlandı.

Yapımına geçen yıl başlanılan "Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi" adını taşıyacak hastane projesinden sorumlu TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, "2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözü verilen hastanenin inşaatı tamamlandı." dedi.

Muslu, hastanenin, Türkiye ve Kırgızistan Sağlık Bakanlıkları tarafından ortaklaşa işletileceğini belirterek, "Böylece, Türkiye sağlık alanında elde ettiği tecrübeyi Kırgız sağlık sektörüne aktaracak." ifadesini kullandı.



Kırgızistan kamuoyunun, hastane inşaatını yakından takip ettiğini belirten Muslu, "Bölgede ilk kez bu yönde tam teşekküllü bir hastane yapılıyor. Bu merkezde, başta hastalıkların teşhisine yönelik çalışmalar öne çıkıyor. Yine, ciddi bir laboratuvar sıkıntısının yaşandığı bölgede, hastanede yer alacak laboratuvar merkezleriyle bu eksiklik giderilmiş olacak." diye konuştu.

- "Hastane, iki halkın kardeşliğinin ve dostluğunun mührü olacak"

Program Koordinatörü Muslu, hastane projesinin, Türkiye ve Kırgızistan ilişkilerine olumlu katkılarının olacağının altını çizerek, "Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi, iki kardeş ülke halkı arasındaki kardeşliğin ve dostluğun mührü olacak." dedi.

TİKA'nın Kırgızistan'daki projelerinin önemine de değinen Muslu, "Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi dışında sağlık alanında bu yıl içinde iki ayrı sağlık ocağı inşa ettik. Bazı hastanelerin tadilat ve tamiratına destek olduk. Bazı hastanelere ekipman desteği sağladık. Anne ve çocuk sağlığı ile ilgili görev yapan doktorlara Türk sağlık uzmanlarımız eğitim verdi. Yeni doğan bebeklere işitme ve tarama sistemi ile ilgili çalışma başlattık." ifadelerini kullandı.

Bişkek'in batı bölgesinde, yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek Kırgız Türk Dostluk Hastanesi, teknolojik araç gereçlerle donatıldı.

Projeyle ülkede rahatsızlıklarına teşhis konulamayan hastaların yurt dışına gitmesinin önlenmesinin de hedeflendiği 51 yatak kapasiteli hastanede, laboratuvar merkezleri, 2 ameliyathane, 3 yoğun bakım ünitesi, anjiyo ve görüntüleme bölümleri bulunuyor.