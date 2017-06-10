Kırgız yazar Aytmatov'un vefatının 9. yılı

BİŞKEK (AA) - Dünyaca ünlü Kırgız yazar ve siyaset adamı Cengiz Aytmatov'un oğlu, Cengiz Aytmatov Vakfı Başkanı Eldar Aytmatov, Türkiye ve Türk halkının babasına en büyük saygı ve onuru gösterdiğini söyledi.

Yazarın evini müzeye dönüştüren Aytmatov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesi ve yakınlarıyla babasını ölüm yılında dualarla andıklarını belirtti.

Aytmatov, babasının, Türklerin, Kırgızlara en yakın halk olduğunu söylediğini anımsadığını kaydederek, "Türkiye ve Türk halkının Cengiz Aytmatov'a ilgisi hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Aytmatov'a en büyük saygı ve onuru Türkiye ve Türk halkı gösterdi." diye konuştu.

Yazarın eserlerine Türk okurların büyük ilgi gösterdiğini Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerde gördüğünü ifade eden Aytmatov, babasının çok sayıda eserinin Türkiye’de basıldığını anlattı.



- "Aytmatov'un sanatı ve eserlerini Türk sanatseverlerle buluşturacağız"

Yazarın Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Konut Evleri yakınındaki evini üç yıl önce müzeye dönüştüren Aytmatov, bu yıl babasının 90'ıncı doğum yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatını Türk sanatseverlerle buluşturmak için müzedeki birçok eseri İstanbul’a götüreceklerini söyledi.

Aytmatov, yazarın eserlerini, sanatını, el yazılarını, fotoğraflarını ve arşiv görüntülerini İstanbul’da tanıtmak için Türk dostlarından teklif aldıklarına dikkati çekerek, bu güzel projeyi hayata geçirmek amacıyla çalışmalara başladıkları bilgisini paylaştı.

- Aytmatov anısına 3 ciltlik ansiklopedi

Cengiz Aytmatov’un vefatının 9'uncu yılı dolayısıyla Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi tarafından 3 ciltlik ansiklopedi basıldı.

Akademide düzenlenen kitap tanıtım töreninde, "Aytmatov Ansiklopedisi"nin eğitim ve araştırma kurumlarında kaynak kitap olarak kullanılmak üzere hazırlandığı belirtildi.

- Yazar Cengiz Aytmatov

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Talas bölgesinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, 2008'de Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da ani böbrek rahatsızlığı geçirmiş, buradan tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da 79 yaşında hayatını kaybetmiş ve 14 Haziran'da Bişkek'te toprağa verilmişti.

Eserleri 150'nin üzerinde dile çevrilen dünyaca ünlü yazar ve devlet adamı Aytmatov, Kazakistan Cambul Veterinerlik Teknik Okulu’nda okudu. Öğrenimine Bişkek'teki Tarım Enstitüsü'nde devam eden Aytmatov, Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne gitti ve 1956-1958 yıllarında eğitimini Moskova'da sürdürdü. Edebiyat yaşamı Moskova'da başlayan Aytmatov, bu yıllarda Pravda gazetesinde çalıştı. Aytmatov, 1957 yılında Sovyet Yazarlar Birliğine üye kabul edildi.

Aytmatov, 1963'te Lenin Ödülü’nü aldı. 1970’te yazdığı "Selvi Boylum, Al Yazmalım" romanı, Türkiye’de beyaz perdeye uyarlandı.

Aytmatov’un eserleri arasında Zorlu Geçit (1956), Yüzyüze (1957), Cemile (1958), İlk Öğretmenim (1962), Dağlar ve Steplerden Masallar (1963), Elveda, Gülsarı (1966), Beyaz Gemi (1970), Selvi Boylum, Al Yazmalım (1970), Fuji Dağı'nın Tepesi (1973), Gün Olur Asra Bedel (1980), Darağacı - Dişi Kurdun Rüyaları (1988) ile Rusya ve Kırgızistan'da pek çok ödül alan Dağlar Devrildiğinde-Ebedi Nişanlı bulunuyor.

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Kırgızistan’ın bağımsızlığına kavuşmasından sonra edebi çalışmalarının yanı sıra ülkesini Lüksemburg, Belçika ve Hollanda'da büyükelçi olarak temsil eden Aytmatov, AB, NATO, UNESCO ve Benelüks ülkelerinin Kırgız delegeliğini de üstlendi.

Aytmatov'un 3 oğlu ve bir kızı bulunuyor.

