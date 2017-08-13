Kırgızistan Başbakanı Ceenbekov Kazakistan’da

ASTANA (AA) – Kazakistan Başbakanı Bahıtjan Sagintaev, Kırgız mevkidaşı Sooronbay Ceenbekov ile başkent Astana'da bir araya geldi.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Avrasya Ekonomik Birliği Başbakanları Toplantısı'na katılmak için Astana'ya gelen Kırgızistan Başbakanı Ceenbekov’un, Sagintaev ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede ikili ilişkileri geliştirme konularının yanı sıra teknik destek, demiryolu tarifelerinin birleştirilmesi ve vatandaşların çalışma izinlerinin kolaylaştırılması konularının ele alındığı bildirildi.

Kazakistan ile Kırgızistan arasındaki 2017-2020 dönemi iş birliği programının oluşturulmasında ilerleme kaydedildiğine dikkati çekilen açıklamada, programın ikili ilişkilerin ve stratejik ortaklığın geliştirilmesinde yol haritası olacağı aktarıldı

Açıklamada, her iki başbakanın, devlet sınırlarının belirlenmesi anlaşmasını imzalamaya hazır oldukları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2017 yılın ilk beş ayında 272,3 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.