Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki sınır sorunu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan ile Özbekistan arasında sınır anlaşması imzalandı.

Özbekistan Devlet Başkanı Şafkat Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in daveti üzerine geldiği Bişkek'te mevkidaşı ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından iki lider, Kırgızistan-Özbekistan Devlet Sınır Anlaşması'nı imzaladı.

Atambayev, burada yaptığı açıklamada, Mirziyoyev'in Özbekistan'ın başına gelmesinden sonra bölgede "siyasi havanın" değiştiğini belirterek, "Bu tarihi günü halklarımız 25 yıldan beri bekliyor. Bizim halklarımız kardeş ve komşudur. Kanımız, dilimiz ve dinimiz de birdir. Bir zamanlar bir devletin çatısı altındaydık. Bizim 1991'e kadar aramızda sınır diye bir şey yoktu. Sizin göreve gelişinizden sonra iki halkta yeni umutlar doğdu. Bişkek'e olan resmi ziyaretiniz, iki ülke arasında yeni dönemi başlattı. Sizi görmekten çok memnunum. Benim davetimi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Misafirperver ülkemize hoşgeldiniz." ifadesini kullandı.

Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev de kendisi ile heyetine gösterilen yüksek ilgi ve alakadan dolayı Atambayev'e teşekkür etti.

Mirziyoyev, Kırgızistan'a gelmeyi iple çektiğini dile getirerek, "Kırgızistan televizyonunda iki ülkenin sınır bölgesinde yaşayanlarla yapılan bir röportaj dikkatimi çekti. Bir vatandaş muhabire, 'Biz bundan sonra gerçekten iki ülke arasındaki sınırları kolay geçecek miyiz?' diye sordu. Devlet Başkanı olarak ben cevap veriyorum, elbette... Bundan sonra sınırlar kolay geçilecek." diye konuştu.

Kırgızistan'ın Özbekistan için stratejik partner olduğunun altını çizen Mirziyoyev, "Devlet sınırlarımızı kardeşlik sınırına çevireceğiz. Bunun için bugün tarihi bir gündür." dedi.

Mirziyoyev, Özbekistan ile Kırgızistan'ın ekonomik ilişkileri geliştirip iki ülke arasındaki ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmak istediklerini de ifade etti.

- İki ülke arasındaki sınır sorunu

Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından 1991'de bağımsızlıklarını ilan eden Kırgızistan ve Özbekistan arasında diplomatik ilişkiler 16 Şubat 1993'te kuruldu.

Eski Sovyet yönetimi, Kırgızistan ile Özbekistan'a sınır sorununu miras bırakırken, o günden bu yana belirlenemeyen noktalarda bulunan yerleşim birimlerinde yasa dışı sınır geçişleri yüzünden iki ülkenin askerleri sık sık karşı karşıya geldi.

Her eylemin sınır ihlali sayıldığı tartışmalı bölgelerdeki belirsizlik yüzünden eğitim, sağlık ve birçok diğer yaşamsal alanda sorunlar başgösterdi.

İki ülkenin hükümetleri 1993'ten bu yana aralarındaki sınır sorununu çözmek için bir araya gelse de görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Özbekistan'ın kurucu lideri İslam Kerimov'un 2 Eylül 2016'da vefatının ardından aynı yılın aralık ayı başında Özbekistan'ın Semarkand kentinde görüşen Atambayev ile Mirzioyev, iki ülke arasındaki sınır sonunun çözümüne hız verdi.

Öte yandan ülkeler arasındaki tartışmalı sınır toplam bin 370 kilometreden oluşuyor ancak imzalanan anlaşma bin 170 kilometrelik bölümü kapsıyor. Taraflar, tartışma konusu olan sınırın geriye kalan 200 kilometrelik kısmıyla ilgili de yakın zamanda çözüme varma taahhüdünde bulundu.

Ayrıca, hükümetler arası çalışma gruplarının yaptıkları görüşmelerde 200 kilometrelik tartışmalı kısımla ilgili ilerleme kaydettiği bildirildi.



