Kırgızistan ve Özbekistan sınır sorununu çözmek istiyor

BİŞKEK (AA) - Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1991'de bağımsızlıklarını ilan eden Kırgızistan ile Özbekistan aralarında yaşanan sınır sorununu çözmek istiyor.

Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov ile Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, iki ülke arasındaki tartışmalı sınır noktaların tespitini yapan hükümetlerarası çalışma grubunun çalışmalarını ele almak için 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı (KEK) çerçevesinde bir araya geldi.

Başkent Bişkek'te Cumhurbaşkanlığı Konutların’daki Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Ceenbekov, Kırgızistan'ın, Özbekistan ile iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesinin dış politika önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Özbek mevkidaşı Aripov da son bir yılda ikili ilişkilerde ivme kazanıldığını vurgulayarak, “Özbekistan için Kırgızistan, yakın komşu, güvenilir ve uzun vadeli ortaktır” dedi.

Aripov, iki ülke arasındaki sınır konuları ilgilendiren müzakerelerin başarılı geçeceğinden umutlu olduklarını ifade etti.

Yaklaşık 8 saat süren toplantıda, iki ülke arasında başta sınır sorunu olmak üzere ekonomi, ticaret, yük taşımacılığı, ulaşım, kültür, tarım, turizm, havacılık, sanayi ve tıp alanındaki işbirliği konularının değerlendirildiği bildirildi.

Toplantının ardından iki başbakan, 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantı Protokolü ile Hükümetlerarası Sınır Belirleme Toplantı Protokolünü imzaladı.

Ceenbekov, mevkidaşıyla basına yaptığı ortak açıklamada, iki ülke hükümetleri tarafından devlet sınırı belirme çalışmaları çerçevesinde bin 170 kilometrelik kısımla ilgili anlaşma taslağının hazırlandığını belirtti.

İki ülkenin toplam bin 370 kilometrelik devlet sınırında 58 tartışmalı sınır noktası bulunuyor. Yıllar önce başlayan sınır belirleme çalışmalarına rağmen sınırdaki 300 kilometrelik kısımla ilgili halen mutabakat sağlanabilmiş değil. Tartışmalı sınır noktalarında yasa dışı sınır geçişleri yüzünden iki ülkenin askerleri sık sık karşı karşıya geliyor.

Hükümetlerarası çalışma gruplarının son bir yılda yaptığı 15 görüşmede 200 kilometrelik kısımla ilgili ilerleme kaydettiği ifade ediliyor. Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki tartışmalı sınır noktalarıyla ilgili müzakerelerin sonucu, Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in yakın zamanda Özbekistan’a yapacağı resmi ziyareti çerçevesinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

