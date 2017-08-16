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Kırgızistan’da ana muhalefet partisi liderine hapis cezası

- Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sosyalist Ata Meken Partisi Başkanı Ömürbek Tekebayev, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Ülkenin etkili politikacılardan Tekebayev, bu yıl 15 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday gösterilmişti

Kırgızistan’da ana muhalefet partisi liderine hapis cezası

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan’da, “yolsuzluk” ve “dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklu yargılanan meclisteki Sosyalist Ata-Meken Partisi Başkanı Ömürbek Tekebayev, 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Bişkek’teki Pervomay İlçe Mahkemesinde görülen iki sanıklı davada yargıç Aybek Ernisuulu, sanıkların son sözünü aldıktan sonra kararını açıkladı.

Mahkeme, 2010 yılında Başbakan Yardımcılığı yapan Tekebayev'e, Rus vatandaşı Leonid Mayevskiy adlı iş adamını dolandırdığı gerekçesiyle 8 yıl hapis cezası verdi.

Davanın diğer sanığı eski Acil Durumlar Bakanı Düyşönkul Çotonov’u da yolsuzluk nedeniyle 8 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, her iki sanığın da mal varlıklarına el koydu.

Kararın ardından Tekebayev ile Çotonov, yoğun güvenlik önlemleri altında şubat ayından beri tutuklu bulundukları Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) cezaevine götürüldü.

Suçlamaları reddeden sanıkların avukatları, 10 gün içerisinde bir üst mahkemeye itiraz edeceklerini bildirdi.

Rus iş adamı Mayevskiy, Kırgızistan'ın telekomünikasyon pazarına girebilmek için bir milyon dolar verdiğini ileri sürdüğü Tekebayev'in vaadini yerine getirmediği ve parasını geri vermediğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunmuştu.

Bunun üzerine Tekebayev ve daha sonra Çotonov gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatılmıştı.

Tekebayev, Mayevskiy ile görüştüğünü ancak kendisinden para istemediğini belirterek hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Ülkenin etkili politikacılardan Tekebayev, bu yıl 15 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday gösterilmişti.

Merkez Seçim Komisyonu da, Tekebayev’in tutukluk durumunu göz önünde bulundurarak seçime katılma şartlarından olan Kırgızca dil sınavına girmesine müsaade etmemişti.

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