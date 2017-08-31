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Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü kutlamaları

Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla ülke genelinde kutlama etkinlikleri yapıldı.Bişkek Belediye Başkanlığı, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 26. yıl dönümü dolayısıyla Ala-Too Meydanı'nda kutlama programı...

Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü kutlamaları

Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü dolayısıyla ülke genelinde kutlama etkinlikleri yapıldı.

Bişkek Belediye Başkanlığı, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 26. yıl dönümü dolayısıyla Ala-Too Meydanı'nda kutlama programı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov, Başbakan Sapar İsakov, Yüksek Mahkeme Başkanı Aynaş Tokbayeva, Genelkurmay Başkanı Rayimberdi Düyşenbiyev yanı sıra kabine üyeleri ve yabancı ülkelerin misyon şefleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda, çocuk ve gençlik dans grupları sahne aldı.

Dans gösterileri ve konserlerin ardından göçebe yaşamını yansıtan kıyafetlerin sergilendiği defile ile devam eden program, askerlerin dev bir Kırgızistan bayrağını meydana getirmesiyle noktalandı.

Kırgızistan, 31 Ağustos 1991'de Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.



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Bağımsızlık BayramıKırgızistanKutlama
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