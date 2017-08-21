Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri doğa
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar

Kırgızistan'da Başbakan Ceenbekov görevden ayrıldı

- Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak Başbakan Ceenbekov istifa etti

Kırgızistan'da Başbakan Ceenbekov görevden ayrıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 16 aydır başbakanlık görevinde bulunan Sooronbay Ceenbekov, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için görevinden ayrıldığını açıkladı.

Başbakan Ceenbekov, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, seçim yasası gereği başbakanlık görevinden ayrıldığını ve istifa mektubunu cumhurbaşkanının onayına sunduğunu bildirdi.

Ceenbekov, Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından cumhurbaşkanlığına yaptığı adaylık başvurusunun kabul edildiğini belirterek "Benim için seçimlerin adil, temiz ve şeffaf geçmesi çok önemli. Siyasetçiler 'devlet imkanlarını kullanıyorum' diye şikayette bulunmasınlar. Bunun için başbakanlık görevinden ayrılıyorum" diye konuştu.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un istifasının Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev tarafından kabul edildiği bildirildi.

Kırgızistan'da 15 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için 59 kişi adaylık başvurusu yapmıştı.

MSK, şimdiye kadar Ak Şumkar Partisi kurucu lideri ve eski Başbakan Temir Sariyev, Cumhuriyet Partisi kurucu lideri ve eski Başbakan Ömürbek Babanov ve Sosyal Demokrat Partinin aday adayı Ceenbekov'un adaylıklarını kabul etti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı SeçimleriSooronbay Ceenbekov
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5