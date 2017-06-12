BİŞKEK (AA) - NEZİR ALİYEV - Kırgızistan’da "Ca Ramazan" manileri geleneği, Kırgız erkek çocukları tarafından yüzyıllardır sürdürülüyor.

Gençler, ramazanda tek tek evleri dolaşıp "Ca Ramazan" adı verilen niyet, dua ve dilek içerikli maniler söylüyor.

Ev sahipleri, manileri sonuna kadar dinliyor ve gençlere şeker, tatlı, meyve ya da para veriyor.

- Ramazan manileri artık profesyonellerin elinde

Son yıllarda, toplu iftarların düzenlediği restoranlarda ve evlerde gençlerin yerine tecrübeli sanatçıların ramazan manileri söylemesi dikkati çekiyor.

Konservatuvar 2. sınıf öğrencisi Bek Anarbekuulu da toplu iftar sofralarında oruçların açmasından sonra mani okuyanlardan biri.

Akordiyon çalan Anarbekuulu, AA muhabirine, kendini bildiğinden beri ramazan manilerini okuduğunu anlattı.

Çocukluğunda yaşadığı köyde müzik aleti olmadan mani söylediğini belirten Anarbekuulu, “Bugün konservatuvar öğrencisiyim. Bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Bana iki komuzcu (geleneksel çalgı aleti) arkadaşım da eşlik ediyor.” diye konuştu.

Anarbekuulu, böylece ramazan coşkusunu yaşattıklarını belirtti.

Manilerde Kırgız tarihi ve ramazan ayının öneminin anlatıldığını aktaran Anarbekuulu, atalarının mirası olan bu geleneğin yaşatılması ve geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.