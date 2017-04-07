BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 7 Nisan 2010'daki halk devrimi sırasında yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı.

Atabeyit Anıt Mezarlığı'ndaki anma törenine, bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, kurbanların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, halk ayaklanmasında hayatını kaybedenler için dikilen anıta çelenk konuldu, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından toplu dua edildi.

Kurbanların aileleri ve yakınları, mezarların başında dua okudu.

Tören, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yanında kurbanlar için dikilen anıtın önünde, başkentin Alatoo Meydanı'nda ve Başbakanlık binası önündeki park alanında devam etti.

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Talas kentinde 6 Nisan 2010'da başlayan yönetim karşıtı olayları kontrol edemeyen Kurmanbek Bakiyev iktidarı, muhalefet liderlerini tutuklatmış, ertesi gün bu kişilerin bırakılması talebiyle yapılan gösterilere polis sert müdahale etmişti. Göstericiler ise polislerin silahlarına el koyarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümüştü. Binlerce kişi, sarayın çatısındaki keskin nişancılarla çatışmış, çatışmada 100'e yakın kişi yaşamını yitirirken, bin 500 kişi yaralanmıştı.

Bakiyev ise Rusya ve Kazakistan'ın baskısı üzerine önce Kazakistan'ın Cambul kentine, daha sonra da Belarus'a sığınmıştı. İktidarın devrilmesiyle Roza Otunbayeva başkanlığında geçici hükümet kurulmuş, parlamenter yönetim sistemine geçişi sağlayan anayasa referandumu yapılmıştı. Otunbayeva, geçiş döneminin sonunda iktidarı, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Almazbek Atambayev'e 1 Aralık 2011'de devretmişti.

