Kırgızistan'da eski Adalet Bakanına dava açıldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Başsavcılığı, muhalefetteki Sosyalist Ata Meken Partisi Milletvekili Aida Salyanova'ya geçici olarak adalet bakanlığı yaptığı dönemde görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle dava açtı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) Yolsuzlukla Mücadele Soruşturma Bölümünün yürüttüğü soruşturma kapsamında Salyanova'nın geçici olarak Adalet Bakalığı yaptığı dönemde, hakkında yakalama kararı bulunan Aleksey Yeliseyev’in avukatlık lisansını yenilemek suretiyle görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla dava açıldı.

Kırgızistan'da 2005-2010 arasında Devlet Başkanı olan Kurmanbek Bakiyev döneminde üst düzey bürokratlık yapan Yeliseyev, Bakiyev'in halk tarafından devrilmesinden sonra ülkeyi terk etmişti.

Aida Salyanova, ülkeyi 2010'daki anayasa referandumu ve cumhurbaşkanlığı seçimlere götürmek için Roza Otunbayeva liderliğinde kurulan geçici hükümette Adalet Bakanlığı yapmıştı.

Başsavcılık görevine gelen ve yolsuzlukla mücadele eden "güçlü kadın" olarak anılmaya başlayan Salyanova, kocasının hakkında rüşvet almak suçlamasıyla dava açılmasının ardından istifa etmiş ve siyasete dönmüştü.

Öte yandan, Salyanova, hakkındaki iddialarla ilgili olarak Adalet Bakanlığı döneminde Yeliseyev'in avukatlık lisansının uzatılmasının önünde hiçbir engel bulunmadığını ve Yeliseyev’in lisansının ülke içinde geçerli olduğunu söylemişti.

Bu arada, Yeliseyev'in avukatlık lisansını kullanarak, devletleştirilmeden önce Kırgızistan cep telefonu operatörü MEGAKOM'dan düzenli olarak para kaçırdığı iddia ediliyor.

