Kırgızistan'da Kumtor altın maden işletme sahası genişletildi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da yarın görevini devredecek olan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in ülkenin kuzeyinde Kumtor altın sahasını işleten Kanadalı Centerra Gold şirketinin altın arama yaptığı sahasını genişletmesine izin veren su mevzuatında değişiklikleri onayladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Atambayev'in onayladığı su kanunu ile ülkede en büyük stratejik öneme sahip sanayi tesisinde kesintisiz üretimini sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kamuoyunda tartışılan su kanunundaki değişiklikleri ile ilgili gerekçeli kararı hazırlayan cumhurbaşkanlığın açıklamasında, "Kanadalı şirketin işlettiği Kumtor altın maden ana ocağına doğru "Davıdov" ile "Lısıy" adı verilen iki buzul kütlesinin kaydığının belirlendiği, bu iki buzul kütlesinin çökmesi durumunda, madende çalışanların can güvenliği riske atılacağı ve mevcut açık ve yer altında bulunan yaklaşık 200 tonluk altın rezervlerine ulaşmanın imkansız hale gelebileceği" aktarıldı.

Altın madeninde olası üretiminin durması halinde, jeoteknik, çevresel, sosyo-ekonomik ve hukuki sonuçları doğurabileceğinin dikkat çekilen açıklamada, su mevzuatındaki değişikliklerin sadece "Davıdov" ile "Lısıy" iki buzul kütlesini kapsadığının altı çizildi.

Kırgızistan'ın bütçe gelirlerinin yüzde 8'ini Kumtor şirketinin gelirleri oluşturuyor. Toplam sanayi üretiminin yüzde 23'lük paya sahip Kanadalı şirket, yılda devlete 238 milyon dolar civarında vergi ödüyor.

Bunun dışında şirket, çevre koruma ve yatırım geliştirme ile ilgili anlaşma çerçevesinde ülkeye yılda 3 milyon dolar ödeme aktarıyor. Şirkette 68'i yabancı 2 bin 607'si yerli personel çalışıyor.

Tanrı Dağları'ndaki altın madeninde bir ton cevherden 4 gram altın çıkıyor.

Kırgız yetkililere göre, madende halen çıkarılmayı bekleyen 710 ton altın rezervi bulunuyor.

Bölgedeki en büyük altın maden olarak dikkati çeken Kumtor altın madeninden 2016 yılında 17 ton 136 kilogram altın üretildi.

Kanadalı şirket, ülkede altın üretimi yaptığı 1994-2015 yılları arasında Kırgızistan tarafına 3 milyar 200 milyon dolardan fazla ödeme yaptı.

Ülkenin yüzde 90'nı dağlarıyla kaplı olan Kırgızistan'da 6 bin 771 buzul tepesi bulunuyor.

