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Kırgızistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 2 bin 700 cami ve büyükşehirlerin ana meydanlarında bayram namazı kılınacağı belirtildi. Başkent Bişkek Müftü Yardımcısı Tolkunbek Cumanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgız halkının büyük...

Kırgızistan'da Kurban Bayramı hazırlıkları

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da 2 bin 700 cami ve büyükşehirlerin ana meydanlarında bayram namazı kılınacağı belirtildi.

Başkent Bişkek Müftü Yardımcısı Tolkunbek Cumanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgız halkının büyük çoğunluğunun kurban keseceğini ifade ederek, "Kırgızlar kurban kesimine büyük önem veriyor. Kurban kesme ve et bağışlama halkın adet ve göreneklerinde var." dedi.

Bayram namazının 2 bin 700 cami ve büyükşehirlerin ana meydanlarında kılınacağını belirten Cumanov, Bişkek Müftülüğüne bağlı camilerin hazırlayacağı kurban etlerinin bu yıl ilk kez askeri kışlalara dağıtılacağını dile getirdi.

- Kurban pazarları

Bişkek dışındaki kurban satış noktalarında arife gününde de yoğunluk yaşanırken, kurban kesmek isteyen vatandaşlarla satıcılar arasında kıyasıya pazarlık devam etti.

4 çocuğuyla pazara gelerek kurbanlık satın alan Nuryiğit Kenceyev, "Allah'a şükürler olsun pazara geldik. Bize indirim bile yapıldı. Küçükbaş hayvanı 5000 soma (72 dolar) satın aldım. Yarın bayram namazının ardından kurbanımızı keseceğim. Yetimlere ve evsizlere dağıtacağım." diye konuştu.


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KırgızistanKurban BayramıKurbanlıklarPazardaki Hareketlilik
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