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Kırgızistan'da Türk Moda ve Tekstil Fuarı

- Bişkek'te ilki düzenlenen Moda ve Tekstil Fuarı'na 40 firmayla katılan Türk tekstil sektörü, kumaş, aksesuar, hazır giyim ve tasarım ürünlerini sergiledi

Kırgızistan'da Türk Moda ve Tekstil Fuarı
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BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ilki düzenlenen Türk Moda ve Tekstil Fuarı'na 40 firmayla katılan Türk tekstil sektörü, kumaş, aksesuar, hazır giyim ve tasarım ürünlerini sergiledi.

Bişkek Spor Sarayı'nda Kırgız Bi Expo ve Türk Lider Expo tarafından düzenlenen Moda ve Tekstil Fuarı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı Ticaret Politikası Daire Başkanı Askar Bekov, Kırgızistan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Rima Abbasova ve Kırgızistan Pazarlar Birliği Başkanı Sergey Panamarev'in katılımı ile başladı.

Organizasyon şirketi Lider Expo'nun Genel Müdürü Fazıl Murat Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk üretici şirketlerinin, Kırgızistan'ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği'nin (AEB) 180 milyon kişilik pazarından yararlanmak istediğini bildirdi.

Kendilerinin de bölgesindeki ülkelere ihracat potansiyeline sahip Kırgızistan ile Türkiye arasında ticaretin artırılmasını hedeflediklerini belirten Güner, "Fuar, gerçekten şu ana kadar çok başarılı geçiyor. Firmalar katılımdan çok memnun. Firma yetkilileri fuardan güzel ve olumlu izlenimler aldıklarını düşünüyorlar." dedi.


- "Kırgızistan'da toptan satış yapmak ve bayilik vermek istiyoruz"


Fuar organizatörlerinden Yavuz Kuş da Türkiye'den gelen tekstil ve konfeksiyon üreticisi firmaların fuarda kumaş, aksesuar, kadın, çocuk ve spor ürünlerinin 2019 yaz koleksiyonlarıyla yer aldığını belirterek, "Türk üretici firmalar, Kırgızistan'da toptan satış yapmak ve bayilik vermek istiyor." ifadesini kullandı.

Türk firmalarının, Kırgızistan'da mağaza ve atölyelerle iş birliği yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Kuş, fuara katılımları için Kırgızistan başta olmak üzere Kazakistan ve Özbekistan'da 150 bin kişi ve kuruluşa davetiye gönderdiklerini hatırlattı.

Kuş, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerinin iyi olduğuna dikkati çekerek, "Fuarlar insanları yakınlaştırarak dostlukları artırıyor. Biz bunlara çok önem veriyoruz. Tekstil sektörü firmalarımızın kış koleksiyonlarıyla bu yılın sonunda yine Bişkek'te bir fuar daha düzenleyeceğiz." diye konuştu.


- "Kırgızistan'da imalat yapmayı düşünüyoruz"


İstanbul'da sabahlık üreten bir şirketin temsilcisi İsmail Taşdemir, Kırgızistan'da sürekli müşterilerinin bulunduğunu dile getirdi.

Taşdemir, "Kırgızistan'da imalat yapmayı düşünüyoruz. Kırgızistan aynı zamanda Rusya'ya ve Kazakistan'a hitap ediyor. Biz de zaten Rusya'ya satıyoruz. Burada ayrıca kargo ve işçi maliyeti daha düşük. Burada üretim yaparsan Rusya'ya satmak daha kolay olur." ifadelerini kullandı.

Bu arada, fuara katılan Kırgız-Türk Anadolu Meslek Kız Lisesi öğrencilerine fuar organizatörleri tarafından ürün imalatı konusunda bilgi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bişkek Spor SarayıModa Ve Tekstil Fuarı
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