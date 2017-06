Kırgızistan'da Türkiye mezunları iftarda buluştu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılında bu yana gerek Türkiye'nin desteği gerekse kendi imkanlarıyla Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde yüksek öğrenim gören Kırgızistan vatandaşları, iftar sofrasında buluştu.

Türkiye'de eğitim almış Kırgızistan vatandaşları arasında işbirliği ve dayanışma ortamı sağlayarak ülkelerinin sürekliliği ve refahı için hizmet etme amacıyla kurulan Egemendik Türkiye Mezunlar Derneği yönetimi, Bişkek'te iftar verdi.

Derneğin iftarına, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Muhammed Çelikkaya, elçiliğin eğitim ve din müşavirleri, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü yetkilileri, akademisyenler ve mezunların aileleri katıldı.

Dernek Başkanı Erkinbek Joroyev, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının bir dua ayı olduğunu belirterek, "Allah orucumuzu kabul etsin. Ramazan ayını gördüğünüz gibi bayram havasında geçiriyoruz. Özlediğimiz kişileri görüyoruz. Yeniden buluşuyoruz." ifadelerine yer verdi.

- "Yiğidimizi kaybettik"

Joroyev, 31 Mayıs'ta Türkiye'nin Şırnak şehrinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan askerlerden bir dönem Bişkek'te görev yapan Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker ile diğer 12 şehide Allah'tan rahmet diledi.

Peker'in ölümünü haberlerden öğrendiklerini ifade eden Joroyev, "Yiğidimizi kaybettik. Çok iyi tanıyorduk. Birlikte bir çok defa görüştük. Zeki, okumuş ve çok iyi bir insandı. Kırgızistan'a katkısı çok büyüktü. Türk ve Kırgız halkının başı sağ olsun. Ailesine sabırlar diliyoruz." dedi.

İftara katılanlardan Nazira Kubanıçbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye sayesinde yeni dostluklar edindiklerini ve her yıl ramazan ayında ve diğer bayramlarda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Her görüştüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Her seferinde ilk defa görüşüyormuşuz gibi heyecanlanıyoruz." diye konuştu.