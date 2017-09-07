Kırgızistan'da yeni hükümet işbaşında

BİŞKEK (AA) – Kırgızistan'da Başbakan Sapar İsakov liderliğindeki koalisyon hükümeti yemin ederek göreve başladı.

Mecliste iki hafta önce yapılan güvenoyu ile Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in onay vermesinin ardından hükümet üyeleri, genel kurulda yemin etti.

İsakov, Sosyal Demokrat Parti, Kırgızistan Partisi ve Bir Bol Partisinden oluşan koalisyon hükümetinin yapısında ve programında değişiklik yapmadı.

Başbakan İsakov’un kabinesinin üyeleri şöyle:

Başbakan Birinci Yardımcısı Tolkunbek Abdıgulov, Başbakan Yardımcısı Düyşenbek Zilaliyev, Başbakan Yardımcısı Çolpon Sultanbekova, Başbakan Yardımcısı Temir Cumakadırov, Ekonomi Bakanı Artem Novikov, Maliye Bakanı Adılbek Kasımaliyev, Tarım, Gıda, Sanayi ve Sulama Bakanı Nurbek Muraşev, Ulaştırma ve Yol Bakanı Jamşitbek Kalilov, Adalet Bakanı Uran Ahmetov, Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, İçişleri Bakanı Ulan İsrailov, Acil Durumlar Bakanı Kubatbek Boronov, Sağlık Bakanı Talantbek Batıraliyev, Kültür ve Turizm Bakanı Tugelbay Kazakov, Eğitim ve Bilim Bakanı Gülmira Kudayberdiyeva, İş ve Sosyal Kalkınma Bakanı Taalaykul İsakunova, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Abdil Segizbayev, Savunma İşleri Devlet Komitesi Başkanı Mirbek Kasımkulov, Sanayi ve Enerji Devlet Komitesi Başkanı Ulanbek Rıskulov ve İletişim ve Haberleşme Teknolojileri Devlet Komitesi Başkanı Nurbek Abaskanov.

40 yaşındaki İsakov, bağımsızlığının 26. yıl dönümünü 31 Ağustos’ta kutlayan Kırgızistan’ın 28. Başbakanı oldu.

Eski Başbakan Sooronbay Ceenbekov, 15 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak için görevinden istifa etmişti. Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Atambayev’in kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisinin cumhurbaşkanı adayı olmuştu.