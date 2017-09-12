Kırgızistan'daki Ahıska Türkleri ana yurtlarında

İSTANBUL (AA) - Kırgızistan topraklarına Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği tarafından 1944 yılında sürgüne gönderilen Ahıska Türkleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda, doğup büyüdükleri toprakları ve İstanbul'u ziyaret etti.

Kırgızistan'dan 73 yıl sonra Ahıska'ya giden 30 yaşlı Ahıskalı, doğup büyüdükleri toprakları ziyaret ettiler. Heyet daha sonra İstanbul'a geldi. Sürgüne gönderildikten sonra vefat eden Ahıskalı Türklerinin çocukları ve torunlarının da bulunduğu heyet, Üsküdar'dan Boğaziçi turuna çıktı. Denizde gezintinin tadını çıkaran heyete Üsküdar Belediyesince simit ve çay ikramı yapıldı. Daha sonra ilçedeki cami ve türbeleri ziyaret eden heyet, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı türbesinde dua etti, külliye içindeki şadırvanda abdest alıp camide namaz kıldı. Heyet öğle yemeğinin ardında,n Fatih'teki bazı tarihi cami ve mekanları gezerek, alışveriş yaptı.

Katip Musayev, gezi sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşında sürgün hayatı yaşadığını ve 73 yıl sonra doğduğu topraklara (Ahıska) gittiğini belirtti.

Ahıska Türklerinin çok cefa çektiğini ve zulüm gördüğünü dile getiren Musayev, sürgünler dolayısıyla çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini vurguladı. Musayev, Ahıska'daki evlerinin yıkıldığını, çevresindeki fidanların koca ağaçlar haline geldiğini gördüğünü söyledi.

"Türkiye vatanımızdır, toprağımızdır. Dilimiz, dinimiz, bayrağımız birdir." diyen Musayev, atalarının Kars'tan Ahıska'ya göç ettiğini hatırlatırken, Türkiye'yi çok sevdiğini ve duacı olduğunu ifade etti.

Ellez Karaoğlu da Türkiye'ye 1990'lı yıllarda geldiğini, o dönemden bu döneme çok geliştiğini ifade etti. Karaoğlu, "Türkiye daima var olsun. Türkiye'nin sağ olması bizi çok mutlu ediyor. Türkiye daima yüreğimdedir. Türkiye sağ olsun ki biz de var olalım." dedi.

Bahtiyar Halayev ise "Bizim gibi garip Ahıska Türklerine sahip çıkan, atalarımızın doğup büyüdüğü topraklara bizleri götüren ve gezdiren, buna vesile olanlara teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok razı olduğumuzu bildirmek istiyorum. Gördük ki bizi unutmamış, bizlere sahip çıkıyor. Dünyanın birkaç ülkesinde Ahıska Türkleri vardır. Hepsi babasının ağzına bakar gibi Sayın Erdoğan'ın ağzına bakıyor ki bir gün bizi de bir yere toplayıp vatandaşlık verecek." ifadesini kullandı.

Halayev, şunları kaydetti:

"Biz Ahıska Türkleri çok çektik. Hasret çektik, bayrak hasretinde yaşıyoruz, vatan hasretinde yaşıyoruz bugüne kadar. Bunu sadece yaşayan insanlar bilebilir. Rahmetlik babam ölene kadar 'vatan vatan' diye bu dünyadan göçtü gitti. Ben doğup büyüdüğü toprakları gezdim. Hatta sürgüne gönderildiklerinde bindirildikleri trenleri gördüm. Gezi sırasında babamın söyledikleri aklıma geldi, duygulandım."

Heyet akşam saatlerinde kendileri onuruna Florya'da verilecek veda yemeğinin ardından Kırgızistan'a dönecek.