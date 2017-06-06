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Kırgızistan'daki dostlarından şehit albaya vefa

- Başkent Bişkek'te Kırgızistan Ahıskalı Türkleri Derneğinin verdiği iftarda, Şırnak'ta bir askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 asker için dualar edildi - Dostları, bir dönem Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde askeri ataşelik görevine bulunan şehit Piyade Kurmay Albay Peker'i anlatırken duygulandı

Kırgızistan'daki dostlarından şehit albaya vefa

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Ahıska Türklerinin düzenlediği iftar programında, Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerden bir dönem bu ülkede görev yapan Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker ile diğer 12 şehit anıldı.

Türkiye'den gelip Kırgızistan'da lisans öğrenimlerini sürdüren öğrencilere verilen iftarda konuşan Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Reşad Şamilov, kalplerinin Türkiye'de yaşayan 80 milyon nüfus ile attığını söyledi.

"Türkiye'nin başı ağrırsa bizim de ağrıyor, Türkiye'nin işleri yolunda giderse biz de seviniyoruz." diyen Şamilov, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit askerlerden Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker'in Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde bir dönem askeri ataşelik yaptığını hatırlatan Şamilov, aile dostları olan şehide Allah'tan rahmet diledi.

Reşad Şamilov'un şehit albayı anlatırken duygulandığı görüldü.

- "Evimizde bir haftadır dua ediyoruz"

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Atamşa Dursunov ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit albayın, Bişkek'teki görevi sırasında annesi ve ailesiyle evine ziyarete geldiğini belirtti.

Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerine kendilerinin de çok üzüldüğünü vurgulayan Dursunov, "Türkiye'nin acısı bizim acımızdır. Gökhan Peker sadece benim arkadaşım değildi, Kırgızistan'daki tüm Ahıska Türklerinin arkadaşıydı. Daima derneğimize gelir ve programlarımıza teşriflerde bulunurdu." ifadelerini kullandı.

Dursunov, kaza haberinin ardından bir haftadır evinde dua ettiklerini aktardı.

Peker'in ailesine sabırlar dileyen Dursunov, "Şehidimiz, devletini ve halkını seven milliyetçi bir askerdi. Ailesi bilsin ki Peker'in burada büyük ailesi vardır. Bizim kapımız onlara açıktır. Biz onlarla birlikteyiz. Şehidimize Allah rahmet etsin, cenneti nasip etsin." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetine de yer verilen programda, helikopter kazasında şehit olan 13 asker ile Türkiye'nin birlik ve beraberliği için dualar edildi.

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