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Kırgızistan'dan enerji sektörüne yatırım çağrısı

- Kırgızistan Küçük Hidroelektrik Santralleri Derneği Başkanı Borombayeva: - "Türk şirketleri, ticaretimizi ve sanayimizi geliştirdi. Şimdi de enerji sektörümüze girerse, enerji piyasamız da canlanabilir" - "Kırgızistan, hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 10'unu kullanabiliyor" - "Kırgızistan'a yatırım yapacak şirketler düşük vergi uygulamasından ve üretim sektörüne yönelik Rus-Kırgız Fonu'nun sağladığı uzun vadeli kredi desteğinden faydalanabilir"

Kırgızistan'dan enerji sektörüne yatırım çağrısı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Küçük Hidroelektrik Santralleri Derneği Başkanı Elvira Borombayeva, Kırgızistan'ın altyapı projelerine yatırım yapan şirketlere ihtiyacı olduğunu belirterek, Türk şirketlerini ülkenin enerji sektörüne yatırıma davet etti.

Borombayeva, Kırgızistan'ın enerji sektörüne ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hükümetin büyük enerji projelerinin yerine daha küçük hidroelektrik santralleri (HES) yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Kırgızistan'da 13 küçük HES'in faaliyet gösterdiğini ve hükümetin bu alanda 63 projesinin daha bulunduğunu aktaran Borombayeva, hükümetin bölgesel kalkınmayı sağlamak ve genç nüfusun iç ve dış göçünü durdurmak için enerji sektörünü geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Borombayeva, doğal su kaynakları zengini Kırgızistan'ın bu alandaki enerji potansiyelinin yüzde 10'unu kullanabildiğini ifade ederek, "Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasında Rusya ve komşu Tacikistan'dan sonra hidroelektrik enerji potansiyeli alanında üçüncü ülkeyiz. İç tüketimimizi karşılamak için elektrik ithalatına başladık." dedi.

Ülkede hidroelektriğin yanı sıra güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapılabileceğinin altını çizen Borombayeva, Kırgız hükümetinin bu alanlara yatırım yapacak yerli ve yabancı yatırımcıya yasal bir takım kolaylıklar sunacağını dile getirdi.

Borombayeva, Kırgızistan'a yatırım yapacak şirketlerin düşük vergi uygulamasından ve üretim sektörüne yönelik Rus-Kırgız Fonu'nun sağladığı uzun vadeli kredi desteğinden faydalanabileceğini belirtti.

Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülkeye ilk Türkiye'den yatırımcıların geldiğini aktaran Borombayeva, şunları kaydetti:

"Kırgızistan'da ekonominin bütün alanlarında Türk işadamları faaliyette bulunuyor. Dünyada ilk sırlarda yer alan Türk şirketleri var. Kırgızistan'ın, altyapı projelerine yatırım yapan şirketlere ihtiyacı var. Türk şirketleri, ticaretimizi ve sanayimizi geliştirdi. Şimdi de enerji sektörümüze girerse, enerji piyasamız da canlanabilir. Türk şirketleri bu sektöre el atarsa büyük bir ivme başlar. İki ülke arasında yarım milyar dolarlık ticaret hacmini böylece artırabiliriz."


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Enerji YatırımGüneş Ve Rüzgar EnerjisiHesKırgızistan Küçük Hidro Elektrik Santralleri Derneği Başkanı Elvira BorombayevaTürk şirketleri
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