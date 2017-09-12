Kırgızlar görsel şölene dönüşen düğün geleneklerini yaşatıyor

VAN (AA) - NECAT HAZAR/ALİ İHSAN ÖZTÜRK - Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türkleri, renkli düğün geleneklerini asırlardır sürdürüyor.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 35 yıl önce göç ederek Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, bölgede yıllardır gerek yaşam tarzları gerekse gelenek ve görenekleriyle ilgi görüyor.

Rengarenk kıyafetleri, kalpakları ve binicilikteki ustalıklarıyla dikkati çeken Kırgız Türklerinin asırlardır devam eden renkli ve görkemli düğünleri, kültürlerinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Kıyafetleri, enstrümanları, oyunları ve yemekleriyle düğünlerde misafirlerini ağırlayan Kırgızlar, at üstünde oynadıkları "Buzkaşı" (Kökbörü) oyunuyla görsel şölen yaşatıyor.

- Kırgız ezgileri mahallede yankılanıyor

Ulupamir Mahallesi sakinlerinden Hakan ve Aysel Vatan çiftinin günün ilk ışıklarıyla başlayan düğününde de davetliler Orta Asya ve Kırgız kültürüne tanıklık etti.

Davetliler, hazırlanan özel yemeklerin yenilmesinin ardından düğün alanında toplanıp, damda giydirilen yöresel kıyafetler ve takının ardından Kırgız ezgileriyle damat evine kadar yürüdü.

Gelin evinde Kırgızların örf adetlerine göre kıyılan nikahta, evin önünde oturtulup ayağının altına bıçak bırakılan damat, verdiği vekaletle evde ayrı odalarda gelin ve Kırgızların ak sakallıları olarak adlandırılan büyükleri ile imam eşliğinde nikah kıydı.

Nikahtan sonra altışar kişiden oluşan iki takım arasında oynanan "Buzkaşı" oyunu davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Mahalle muhtarı Eyüphan Koşar, geleneğin yok olmaması için çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin gelinlik damatlık giyme isteklerini Kırgızlar olarak kabul etmediklerini belirten Koşar, "Bu geleneğimizi bizden sonra gelen nesillere aktarmakta kararlıyız. Gençlerimiz 'eski adetlerimiz çok eskide kaldı biz yeni nesil olarak yeni bir yaşantı istiyoruz' derlerse tabii ki bu adet, gelenek bozulur. Mecburen günümüze uymak zorunda kalacağız ama biz gençlerimize geleneğimizi iyi anlatıp, onların bunu yaşatmasını istiyoruz." dedi.

Damat ve gelin de geleneklerini Van'da sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



