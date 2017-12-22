Kırık ayağıyla hırsızlığa karıştı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ayağı kırık olduğu için iki arkadaşının yardımıyla geldiği hastanede hırsızlık olayına karışan zanlı gözaltına alındı.

Kentteki bir hastanenin güvenlik kamerasınca 25 Kasım'da kaydedilen görüntülerde, hastanenin acil servisine bir kadının yardımıyla tekerlekli sandalyede gelen Sedat A. ile kapüşonlu bir erkeğin, binaya girerek keşif yaptığı görülüyor.

Görüntülerde kapüşonlu kişi, salonun duvarındaki televizyonu çalarak, olay yerinden uzaklaşıyor. Görüntülerde ayrıca hastaneye 10 Aralık'ta tekrar gelen 3 zanlıdan kapüşonlu olanın koridorun duvarına asılı başka bir televizyonu çaldığı görülüyor.

Peş peşe yaşanan hırsızlık olayının ardından güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik görevlileri, 20 Aralık gecesi tekrar gelen zanlılardan tekerlekli sandalyeli Sedat A'yı gözaltına aldı. Kırık sağ bacağı alçıda bulanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Bu arada kaçan iki zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.