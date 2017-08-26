Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu

KIRIKKALE (AA) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışında aksamaların yaşandığı yollarda, karayolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yolu açmak için çaba gösteren ekipler, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Kırıkkale İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, Kırıkkale-Ankara karayolu Yenişehir Kavşağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla bir dizi önlemler aldıklarını söyledi.

Önem arz etmeyen bazı kavşakları sürücülerin transit geçişleri daha rahat yapmaları için kapattıklarını ifade eden Aktürk, şöyle konuştu:

"22 ekiple çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu ekipleri 160 kilometrelik il yolumuz ve şehir içindeki muhtelif alanlarda görevlendirdik. Kırıkkale doğu ile batının Ankara'ya kapısı olan bir il. 43 ilin Ankara'ya ve batıya ulaşımını sağlayan kavşak konumunda. Normal günde 35 bin olan araç geçişimiz bayram tatillerinde 80 bin civarına çıkmaktadır. Vatandaşlarımıza yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Sol şeridi fazla işgal etmemelerini, seyir halindeyken telefondan uzak durmalarını ve alkollü araç kullanmamalarını tavsiye ediyoruz."

Öte yandan Kırıkkale-Ankara karayolu Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi karşısında 9 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.