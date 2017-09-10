Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 1 ölü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Zafer Caddesi'nde bir lokantada yemek yiyen Bilal Yurtkuran ile Ferhat B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ferhat B, arkadaşı Yurtkuran'ı bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Yurtkuran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Ferhat B'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.



