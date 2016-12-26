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Kırıkkale'de FETÖ/PDY davası

- Örgüte yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına başlandı - Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Kırıkkale'de FETÖ/PDY davası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açılan davada, 7'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Adem Ş, Ahmet A, Erdem K, İsa E, Mustafa K, ve Ömer T. ile tutuksuz yargılanan Mehmet D, Ali D, Mustafa K, Halil Y, İsmail D, Ertuğrul B, Veysel K, Gülbahar Ş. ve Gökhan Ü. hazır bulundu, Mustafa K. ise tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya iştirak etti.

Duruşmada, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte himmet toplamak" suçlarından yargılanan sanıkların ifadeleri alındı.

SEGBİS aracılığıyla savunmasını yapan ve etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtilen Mustafa K, FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin bilgiler verdi.

FETÖ'nün içerisindeki görevinin, KPSS'den 70'in üzerinde puan alan öğrencileri bulmak ve bunları örgüt mensubu yapmak olduğunu anlatan sanık, 17-25 Aralık sonrası bu yapının içerisinden ayrılmak istediğini ancak tehdit edildiğini öne sürdü.

Örgütün her şeyinin para ilişkisine dayandığını, para akışı kesildiğinde dağılmalar olduğunu öne süren sanık, örgüt üyeliği iddiasını ve diğer suçlamaları kabul etmediğini, tahliyesini istediğini söyledi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıkların, Fethullah Gülen'in örgüt lideri olduğunu, kullanıldıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Ahmet A, Erdem K, İsa E. ve Ömer T'nin tutuklu hallerinin devamına, Adem Ş, Mustafa K. ve Mustafa K'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 16 Mart'a erteledi.

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