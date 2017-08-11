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Kırıkkale'de hırsızlık

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, yolculuğa çıkmaya hazırlanan kişinin, içinde para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantalarını çalan hırsız yakalandı.Tepebaşı Mahallesindeki evlerinden ailesiyle birlikte Düzce'ye gitmek için hazırlık...

Kırıkkale'de hırsızlık

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, yolculuğa çıkmaya hazırlanan kişinin, içinde para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantalarını çalan hırsız yakalandı.

Tepebaşı Mahallesindeki evlerinden ailesiyle birlikte Düzce'ye gitmek için hazırlık yapan G.A, içinde giysi, para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantaları evlerinin önündeki aracın yanına bıraktı.

Diğer eşyalarını almak için eve giren G.A, tekrar aracın yanına geldiğinde çantaların yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmada, hurdacılık yaptığı öğrenilen S.A.Ş'nin çantaları alarak otomobille olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

S.A.Ş. kısa süre sonra beraberinde çantalarla yakalandı.

Çantalardaki ziynet eşyaları ve para eksiksiz olarak G.A'ya teslim edildi.

S.A.Ş. gözaltına alındı.

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